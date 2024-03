La DANA pone en jaque la Semana Santa de Sevilla

NUNCA en la historia de la Semana Santa, por lo menos desde que se tiene tanta facilidad para consultar partes, predicciones y radares, se ha visto una situación tan complicada. Una DANA, fenómeno meteorológico aprendido a marchas forzadas por los cofrades, mandará sucesivas borrascas durante todas las jornadas penitenciales que supondrán un verdadero quebradero de cabeza para las hermandades. Eso en el mejor de los casos, porque hay días, como el Lunes Santo, en la que la probabilidad de lluvias se sitúa en el 100%. No obstante, habrá que ir afinando e ir mirando y analizando los partes casi al minuto. Será una Semana Santa de buscar esas ventanas meteorológicas que permitan a la cofradía poner su cruz de guía en la calle. Parece, a día de hoy, que es el Martes la jornada con los pronósticos menos malos, por decirlo de algún modo. A partir del Miércoles dice la Aemet que entra una nueva borrasca que complica la segunda parte de la celebración. Hay que confiar en los hombres del tiempo. En los profesionales. No se dejen llevar las hermandades por esos druidas que tienen el ego a la altura de las nubes y que son más falsos que una moneda de 3 euros.

En esta Semana Santa se estrena la corporación municipal que preside el popular José Luis Sanz. Una de las incógnitas era saber si las medidas de seguridad que tan buen éxito han dado en los últimos años se iban a relajar. Finalmente, el Ayuntamiento mantiene el grueso de ellas por indicación de la Policía Nacional. En algunos puntos críticos, para sorpresa de la Policía, que es la garante de la seguridad pública, se han pintado unas líneas rojas para quitar las vallas. Esta medida se probará en la jornada de hoy, pero la última palabra la tendrá la Policía, que podrá optar por volver a colocar las vallas si lo considera necesario. Por el momento pidió que se enmendaran algunas de las señales en el suelo por estimar que no estaban bien trazadas.

Con respecto a la llamada “ley seca”, la prohibición de vender alcohol en las horas centrales de la Madrugada del Viernes Santo, Sanz ha mantenido esta medida. Sí ha atendido algunas de las reivindicaciones de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Se ha ampliado media hora el horario (los establecimientos podrán abrir media hora más: hasta las 2:00). También se ha ampliado el número de calles cuyos bares podrán abrir durante la Madrugada si así lo desean. No obstante, estas medidas no han dejado del todo satisfechos a los hosteleros que han afeado al alcalde que no ha cumplido con sus promesas electorales.

Además, el Ayuntamiento ha puesto especial celo en la regulación de las sillitas portátiles. Se han prohibido en los cruces y zonas más peligrosas. La Policía Local cuenta este año con la posibilidad de poder sancionar con hasta 120 euros a las personas que no se levanten de manera voluntaria. Igualmente, se ha trabajado en mejorar el ornato y las estética en las calles. Se ha pedido a los comercios que apaguen sus escaparates al paso de las procesiones, y se han limpiado las calles de grafitis y pegatinas. Aunque el mismo sábado había denuncias en las redes sociales por la imagen lamentable de la calle Caballerizas repleta de pintadas. Algo que se podía ver también, por ejemplo, en la calle Cardenal Spínola, por donde pasan un buen puñado de procesiones.

En cuanto a lo patrimonial, la de 2024 será la Semana Santa del estreno del misterio de la Hermandad del Buen Fin. La cofradía ha alcanzado la excelencia con las imágenes secundarias de Darío Fernández Parra. El misterio se presenta en dos planos. El primero lo protagonizan Nicodemo y la Magdalena. El Santo Varón porta una escalera en diagonal (sirve para introducir al espectador en el misterio) y mira a los ojos al Cristo del Buen Fin, cuya posición se ha adelantado en el paso. La Magdalena, por su parte, aparece arrodillada y abrazada a la cruz. El segundo está protagonizado por José de Arimatea, que sostiene en vertical otra cruz y entrega el escrito para descender a Cristo al soldado romano. El centurión recupera la coraza que en su día labrara Seco Velasco.

La Semana Santa cuenta con otros importantes estrenos. La Esperanza de Triana luce el manto de Borrero pasado a terciopelo morado, además de una excelente toca bordada por Sucesores de Elena Caro. También destaca el nuevo manto que lucirá la Virgen de la Quinta Angustia y que está inspirado en la pieza antigua.Son varios los aniversarios y efemérides que se celebran en este 2024. Este Domingo de Ramos se cumplen 50 años de la primera salida del Señor de la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena. La Hermandad de los Estudiantes se encuentra celebrando su centenario fundacional. La Virgen del Dulce Nombre cumple su centenario. Para ello su vestidor, José Antonio Grande de León, ha ataviado a la Virgen como en sus primeras fotografías. Será esta, sin duda, una de las estampas que queden de este 2024. También está de aniversario la Hermandad del Cristo de Burgos, imagen que celebra su 450 aniversario. Es esta la talla de Cristo documentada más antigua documentada de la Semana Santa de Sevilla.

Alicientes no faltan para poder disfrutar de la celebración. Si el tiempo no lo impide.