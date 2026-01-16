Agenda cofradiera del tercer fin de semana de enero en Sevilla

Un acontecimiento singular el que vivirá la ciudad de Sevilla en estas próximas horas, y es que no es habitual que una cofradía cambie de sede. La hermandad de Los Javieres se traslada definitivamente este sábado a su nueva iglesia, el Sagrado Corazón y la Capilla de los Luises, donde precisamente se fundó allá por los años cincuenta. Tras medio siglo en Ominum Sanctorum, la cofradía ultima los detalles para el regreso de las imágenes a este templo, que serán portadas en andas. Asimismo, se celebrarán varios actos de culto interno (quinarios y triduos, a apenas un mes de la Cuaresma) y externo, como el traslado este viernes del Señor de la Oración a San Martín. Esta es la agenda cofradiera de los próximos días en la capital andaluza.

Viernes

Montesión. Traslado de Nuestro Señor Orando en el Huerto a la iglesia de San Martín, a partir de las 19:00, para los cultos en su honor, con el siguiente itinerario: Salida, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras y Plaza de San Martín.

Sábado

Los Javieres . Misa de acción de gracias a las 17:30. A las 19:00, traslado de las imágenes a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con el siguiente itinerario: Salida, Feria, capilla de Montesión, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder y entrada sobre las 21:00.

Domingo