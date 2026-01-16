Agenda cofradiera del tercer fin de semana de enero en Sevilla
Los Javieres se traslada a su nueva sede canónica junto a sus imágenes titulares
El Señor de la Oración volverá a San Martín para celebrar los cultos en su honor
La Soledad de San Buenaventura renueva cuatro años más a la Banda de Mairena del Alcor
Un acontecimiento singular el que vivirá la ciudad de Sevilla en estas próximas horas, y es que no es habitual que una cofradía cambie de sede. La hermandad de Los Javieres se traslada definitivamente este sábado a su nueva iglesia, el Sagrado Corazón y la Capilla de los Luises, donde precisamente se fundó allá por los años cincuenta. Tras medio siglo en Ominum Sanctorum, la cofradía ultima los detalles para el regreso de las imágenes a este templo, que serán portadas en andas. Asimismo, se celebrarán varios actos de culto interno (quinarios y triduos, a apenas un mes de la Cuaresma) y externo, como el traslado este viernes del Señor de la Oración a San Martín. Esta es la agenda cofradiera de los próximos días en la capital andaluza.
Viernes
- Montesión. Traslado de Nuestro Señor Orando en el Huerto a la iglesia de San Martín, a partir de las 19:00, para los cultos en su honor, con el siguiente itinerario: Salida, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras y Plaza de San Martín.
- La Cena. Solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, a las 20:15. Predica don Carlos Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.
- San Roque. Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas a partir de las 19:45. Predica don Adrián Ríos, canónigo de la Catedral.
- Amargura. A las 20:00, quinario en honor a Nuestro Padre Jesús del Silencio. Predica don Juan Antonio Lamarca, párroco de San Antonio María Claret.
- Las Penas. Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas, a partir de las 20:00, predicado por don Carlos Coloma, párroco de San Vicente.
- Pasión. A las 19:30, solemne novena al Señor de Pasión predicando don José Márquez, párroco de San Juan Bautista de Don Benito.
- Soledad de San Lorenzo. A las 20:00, función en honor al beato Marcelo Spínola.
Sábado
- Los Javieres. Misa de acción de gracias a las 17:30. A las 19:00, traslado de las imágenes a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con el siguiente itinerario: Salida, Feria, capilla de Montesión, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, García-Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder y entrada sobre las 21:00.
- La Cena. Solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, a las 20:15. Predica don Carlos Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.
- San Roque. Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas a partir de las 19:45. Predica don Adrián Ríos, canónigo de la Catedral.
- La Amargura. A las 20:00, quinario en honor a Nuestro Padre Jesús del Silencio. Predica don Juan Antonio Lamarca, párroco de San Antonio María Claret.
- Las Penas. Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas, a partir de las 20:00, predicado por don Carlos Coloma, párroco de San Vicente.
- Pasión. A las 19:30, solemne novena al Señor de Pasión predicando don José Márquez, párroco de San Juan Bautista de Don Benito.
- El Silencio. A las 20:00, celebración de la eucaristía en honor a San Antonio Abad.
- Pastora de Santa Marina. A las 12:00, santa misa. A su término, bendición de animales en la festividad de San Antonio Abad.
- Carmen del Santo Ángel. Besamanos al Niño Jesús de Praga.
Domingo
- La Cena. Solemne función en honor al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, a las 12:30. Predica don Juan Antonio Carrera, director espiritual.
- San Roque. Función principal de instituto.
- Amargura. A las 12:30, función solemne en honor a Nuestro Padre Jesús del Silencio. Predica don Juan Antero Pascual, párroco de San Juan Bautista y San Pedro.
- Las Penas. Función principal de instituto a las 12:00, predicada por don Carlos Coloma, párroco de San Vicente.
- Pasión. A las 10:30, solemne función a Nuestro Padre Jesús de Pasión presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses.
- El Silencio. A las 20:00, celebración de la eucaristía en honor a San Antonio Abad.
- Pastora de Santa Marina. A las 12:00, santa misa. A su término, bendición de animales en la festividad de San Antonio Abad.
- Carmen del Santo Ángel. Besamanos al Niño Jesús de Praga.
