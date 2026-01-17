El Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena en una estampa de otro tiempo

Una instantánea propia de otra época y que puede contemplarse estos días en la calle Sol. La hermandad de la Sagrada Cena celebra, como marcan sus Reglas, triduo a la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, una de las tallas más interesantísimas de cuantas procesionan en la Semana Santa hispalense. En este sentido, y reproduciendo improntas de antaño, más cercanas incluso a la propia iconografía de antaño, la imagen luce una nueva corona de espinas de plata, un atributo que habitualmente suele ser de madera o, incluso, aparece tallada como tal.

Se trata de una pieza donada por la familia Domínguez Álvarez de Toledo y labrada por Olmo Quirós, y que fue bendecida en la misa del pasado domingo. Una estampa que le otorga, más si cabe, una personalidad rotunda a esta imagen, y que viene a sumar la intención de otras cofradías de utilizar la orfebrería en este tipo de atributos, como ocurrió el pasado Viernes de Dolores con el Santísimo Cristo de la Corona o en alguna ocasión con el Cristo de la Salud y Buen Viaje de San Esteban, reproduciendo estilos de antaño de siglos atrás.

El triduo, que empezó este pasado jueves y culmina este sábado, estará predicado por don Carlos Schlatter, párroco de Nuestar Señora del Mar de los Bermejales, y comenzará a las 20:15 con el rezo del rosario. La función será este domingo, a las 12:30, predicando don Juan Antonio Carrera, director espiritual de la cofradía.