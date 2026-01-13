Santa Joaquina de Vedruna saldrá en extraordinaria hasta la Catedral por los 200 años de la Congregación

Una cita extraordinaria inesperada que se añade al calendario. La imagen de Santa Joaquina de Vedruna saldrá en procesión extraordinaria el próximo 25 de febrero. El Colegio que le rinde culto y lleva su nombre, en el barrio de Nervión -donde es muy venerada-, ha anunciado la autorización de dicha procesión que se celebrará con motivo del 200 aniversario de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, que fundó allá por 1826.

En este sentido, la procesión partirá desde la hermandad de Los Estudiantes, dada su vinculación con el conocimiento y el estudio, a partir de las 17:30 de la tarde, para hacer su entrada en la Catedral hispalense sobre las 20:30. De momento se desconocen más detalles acerca del itinerario y otros posibles cultos de carácter interno en el templo mayor de la ciudad. La imagen volvió a procesionar el pasado mes de mayor de 2024 desde la calle Espinosa y Cárcel, donde tiene su sede el Colegio, reeditando dicho culto en 2025. Como curiosidad, la imagen, obra de Castillo Lastrucci de 1942, ya estuvo en el altar mayor de la Catedral de Sevilla en 2017, conmemorando el medio siglo de la bendición de las actuales instalaciones del centro.

Cartel anunciador de la salida extraordinaria

Santa Joaquina de Vedruna, barcelonesa de nacimiento, fue canonizada en 1959, tras toda una vida dedicada a Dios. Fundó en 1826 esta Congregación, con derecho pontificio. Al morir Joaquina de Vedruna (1854), la Madre Paula del Puig se hizo cargo de la Congregación, que contaba con un alto reconocimiento social. Las Hermanas eran solicitadas en muchos municipios de Cataluña y posteriormente Madrid y Cádiz. El 4 de octubre de 1877 llegó a Sevilla como Prelado Don Joaquín Lluch Carmelita Calzado. Él había conocido a las HH treinta años atrás durante el tiempo que había ejercido el cargo de director de la Casa de Caridad de Barcelona. Escribió a la madre Paula del Puig, porque deseaba montar en la ciudad andaluza una escuela obrador para niñas pobres y una dominical para adultos y quería que fueran las Carmelitas las que se encargaran de ello.

La entrada de las Carmelitas en la ciudad no fue hasta el 1 de marzo de 1880 pues la madre Paula quiso acompañar ella misma a la comunidad y hacerse cargo de las condiciones. La madre Concepción Torrens quedó como superiora de aquella comunidad de seis hermanas a las que pronto se les sumarán otras dos. Desde el primer momento la madre Paula no pudo avenirse con las pésimas condiciones de aquella casa que resultaba insuficiente. Estaba situada en la calle Calabria, “callejuela no muy buena”. Don Marcelo Spínola, canónigo penitenciario, se interesó por las HH y les procuró medios de permanencia. Inmediatamente se iniciaron gestiones para ver de comprar un local conveniente. Aquel año de 1880, madre Paula pasó la Semana Santa en Sevilla tratando de encontrar un lugar adecuado, pero aún habrían de estar las hermanas seis meses más en aquella casucha. Al fin de compró el palacio de los Tavera. El 14 de septiembre se hizo el traslado y el 1 de octubre don Marcelo celebraba ya allí una misa cantada, y por la tarde el arzobispo bendecía los locales. La comunidad permaneció en la calle Bustos Tavera hasta el 10 de octubre de 1967 fecha en la que se realizó el traslado a la calle Espinosa y Cárcel, al edificio que todos conocemos.