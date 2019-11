Cultura asegura que el proyecto de ejecución de las Atarazanas responderá íntegramente a lo acordado con Adepa

El proyecto de ejecución de las Reales Atarazanas va a responder íntegramente a los acordado con Adepa y firmado en diciembre 2017. Desde la Consejería de Cultura han querido tranquilizar a la asociación conservacionista que ha denunciado este jueves un nuevo retraso injustificado, falta de transparencia y desconocimiento del proyecto de ejecución al que deben dar el visto bueno, según el convenio entre la Junta, la Caixa y Adepa;y los problemas de financiación existentes para desarrollar esta gran restauración en un bien patrimonial de primer orden en la ciudad.

Fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han aseverado a este periódico que el convenio firmado hace poco más de un año, que recogía 11 reivindicaciones de Adepa a través del proyecto básico, "será respetado al 100%".

Cultura insiste en que nunca se ha puesto en duda lo recogido en ese documento, que fue rubricado por el anterior consejero, el socialista Miguel Ángel Vázquez, aunque luego se hayan firmado otros documentos entre la Junta y la Caixa o la Junta y Adepa.

Actualmente, la Junta está a la espera de recepcionar el proyecto definitivo de ejecución, que debe recoger también las recomendaciones de la Comisión Provincial de Patrimonio, que avaló las modificaciones de Adepa. "La Caixa y la Junta respetan al máximo ese convenio y todos los puntos se van a hacer", añaden desde la Junta.

La financiación no va a ser un problema, añaden las fuentes de la consejería de Cultura. La Caixa abonará 10,8 millones de euros y el resto, hasta los más de 13 que costará la obra, serán asumidos por la propia consejería, que se hará cargo, por ejemplo, de las excavaciones arqueológicas.

Una vez que la consejería tenga el proyecto se lo presentará a Adepa en la comisión de seguimiento para que lo estudie y avale y sera llevado "en breve" a la Comisión de Patrimonio.

Todos los retrasos hacen ya muy difícil que la restauración de las Atarazanas esté lista en el año 2022 para que sea uno de los epicentros de la conmemoración del V centenario de la primera vuelta al mundo.

"Somos conscientes de la importancia del edificio y del retraso que lleva. Es una prioridad absoluta para nosotros", sentencian desde la consejería de Cultura.

Por su parte, fuentes de la Caixa han explicado a este periódico que hay pleno entendimiento con la Junta de Andalucía y se están dando todos los pasos necesarios para la adaptación del proyecto a los acuerdos técnicos y jurídicos adquiridos hasta la fecha.

"El proyecto básico para la rehabilitación del edificio está consensuado con la Junta de Andalucía. Ambas instituciones, acordaron después de consensuar el proyecto básico, que previamente a la solicitud de la licencia de obras al Ayuntamiento, requerirían un informe a la Comisión de Patrimonio de la Junta, y que sería ésta quien remitiera al Ayuntamiento la solicitud de licencia de obras".

Desde la Caixa sostienen que mantienen el compromiso de invertir la cantidad acordada (10,8 millones más IVA), y añaden por parte de la Fundación se está tramitando el visado del proyecto por parte del Colegio de Arquitectos. Próximamente la Caixa y la Junta mantendrán una reunión para avanzar en la financiación del proyecto, concluyen.

Las dudas de Adepa

Adepa ha mostrado esta mañana su escepticismo sobre el estado del proyecto. Su presidente, Joaquín Egea; y el arquitecto José García-Tapial, que forma parte de la comisión mixta, han puesto el foco en el convenio firmado el pasado mes de marzo entre la Consejería de Cultura y la Caixa.

Según Adepa, ese documento propone una "modificación en profundidad" del proyecto conocido. El convenio estipula que la Caixa abonará los 10,8 millones de euros acordados, aunque no recoge la aportación necesaria de la Junta para ejecutar la obra al 100%.

Por ello, se plantea no llevar a cabo algunas partidas que no se consideran imprescindibles para la apertura del monumento. "Si la Caixa pone 10,8 millones habrá que hacer un proyecto por esa cantidad. Nos parece bien que se eliminen algunas escaleras mecánicas o que se ponga una solería más barata, pero no que se dejen de excavar las naves y no se restaure la muralla, que era parte de lo arcordado. No se puede eliminar el refuerzo de la cimentación porque lo exige la propia restauración".

Adepa denuncia que no saben cómo es el proyecto de ejecución y si se respeta los once puntos incorporados en 2018, que la Comisión de Patrimonio también había pedido que se incluyeran.

El documento entre la Junta y la Caixa, indican Adepa, plante también una intervención en dos fases. Una primera con la aportación de la Caixa y una segunda en la que la entidad colaboraría para la búsqueda de fondos. "El convenio dice que 'exploraremos la posibilidad de que la fundación Monte-San Fernando acuerde sufragar parte del presupuesto en la segunda fase de la concesión", ha revelado Egea.

Este convenio también acuerda la disolución de la comisión de seguimiento entre la Junta y Adepa. "Nosotros hacemos oídos sordos a lo que se dice aquí porque no lo conocemos oficialmente", ha asegura Egea, que ha recibido este documento mediante la Ley de Transparencia al habérsele negado por los cauces oficiales.

Adepa también censura que se les haya trasladado que el proyecto de ejecución estaba ya en el Colegio de Arquitectos para su visado y en la Gerencia de Urbanismo para que obtuviera le licencia de obras, "algo que nos han negado desde ambos sitios".

Por todo ello, Adepa ha pedido a Miguel Ángel Araúz, director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que convoque a la comisión de seguimiento, que se reunió por última vez en julio y que se les entregue una copia del proyecto completo, incluido el presupuesto económico.

La asociación conservacionista lamenta que el proyecto siga sin avanzar y que ya se agotan los plazos para que las Atarazanas puedan estar rehabilitadas en 2022.