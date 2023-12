El PCT Cartuja genera 4.490 millones, casi el 10% de la riqueza de la provincia

El Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, que nació en octubre de 1993, celebró este lunes su 30 aniversario con un balance de todo lo conseguido en estas décadas. Las pocas sociedades con las que nació (6 instaladas más otras 28 en fase de instalación) se han multiplicado en la actualidad hasta las 557 empresas y entidades, que generan 29.159 puestos de trabajo directo y una actividad económica de 4.490 millones de euros, equivalentes al 9,77% del PIB de la provincia de Sevilla y al 2,36% del PIB de la comunidad andaluza. Estos datos sobrepasan con creces las previsiones iniciales, que apuntaban a que el parque generaría un empleo directo para 3.000 trabajadores.

La Junta destacó este lunes el salto de gigante que ha dado el parque en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, subrayó el esfuerzo inversor del PCT Cartuja en I+D+i, que ascendió a 225,8 millones de euros en 2022. A su juicio, "esa inyección consolida a la tecnópolis como un ecosistema de innovación dinámico, de gran valor y atractivo" y supone un alza del 43,73% respecto al año anterior. Esa inversión representa un 5% sobre el volumen de actividad económica total del recinto (frente al 3,5% de 2021).

El acto se celebró en el Cartuja Center con la asistencia de los consejeros de Industria, Energía y Minas y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Jorge Paradela y Patricia del Pozo, así como el presidente del PCT Cartuja, Luis Pérez Díaz.

Gómez Villamandos resaltó que se han duplicado las personas que trabajan en proyectos de innovación en el último año. Según sus datos, los trabajadores dedicados, en exclusiva, a estas líneas de trabajo han pasado de 2.561 en 2021 a 5.235 personas en 2022. Las empresas y centros que aglutina iniciaron 753 nuevos proyectos de investigación e innovación y lograron 31 patentes. El 68% de estos proyectos (514 en total) se han desarrollado en colaboración con otras entidades. La Cartuja cuenta con 193 grupos de investigación.

En la actualidad, en el recinto confluyen las áreas científico y empresarial, universitaria, cultural y deportiva. La sociedad gestora (Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A.) es una empresa del sector público dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

El PCT Cartuja es miembro de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), redes que facilitan a las entidades instaladas su interacción con otros recintos repartidos por todo el mundo.

Premios

En el evento de la celebración se entregaron galardones a cuatro empresas o entidades por sus buenas prácticas relevantes para la actividad del parque y por su contribución al sistema de innovación de Andalucía. Teledyne Anafocus (premio a la empresa pionera en innovación), Joint Research Center (JRC) (premio a la entidad científica con mayor proyección internacional), compañía 4i (premia a la startup con mayor proyección) y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) (premio por su apuesta por los parques científicos y tecnológicos).

Como apuesta de futuro, el parque acoge el proyecto eCitySevilla, que ha alcanzado su cuarto año de trabajo con importantes logros en las áreas de energía, edificación, movilidad sostenible y digitalización. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada liderada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el PCT Cartuja y Endesa para hacer de la isla un lugar descarbonizado y sostenible en 2025.

Como proyecto de movilidad sostenible ligado a ECity, la empresa Celering trabaja con los actores implicados en un servicio de lanzadera que transporte a los usuarios del PCT Cartuja hasta su centro de trabajo a lo largo de 2024. Por parte del Ayuntamiento, dentro del área de movilidad también se va a proceder al acondicionamiento de los exteriores del parque y a acometer mejoras como iluminación led, sembrado fotovoltaico en pérgolas y el impulso de autobuses urbanos eléctricos.

Espacios en uso de la isla

Proyectos finalizados o en proceso de finalización:

Proyectos en proceso de construcción o en proceso de inicio de construcción:

Proyectos de futuro: