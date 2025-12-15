Una avería obliga a parar el tren de Media Distancia Huelva-Sevilla durante más de dos horas

El servicio de Media Distancia de Renfe con destino Sevilla ha experimentado este lunes una avería en su sistema autopropulsado, provocando la detención del convoy entre las localidades sevillanas de Benacazón y Aznalcázar.

El incidente ha afectado a 67 pasajeros que se encontraban a bordo, quienes tuvieron que esperar más de dos horas hasta la llegada del tren de rescate que les permitió completar su viaje.

Según fuentes oficiales de Renfe, el tren presentó problemas técnicos en el autopropulsado, circunstancia que hizo necesaria la intervención inmediata del personal técnico especializado.

La incidencia ocurrió cuando el convoy había recorrido ya más de la mitad de su trayecto, y estaba previsto que llegara a la estación de Santa Justa a las 16:27 horas, un horario que finalmente no pudo cumplirse debido a la avería.