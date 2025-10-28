Bonos Consumo de Sevilla: este es el nuevo plazo extraordinario para los comercios que quieran adherirse al programa

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un nuevo plazo extraordinario para solicitar la adhesión al Programa Bonos Consumo 2025, en el caso de aquellos establecimientos comerciales que no lo hayan solicitado todavía. Según ha informado el ejecutivo hispalense, este período se extenderá "desde las 10:00 horas del 3 de noviembre hasta las 14:00 horas del 28 de noviembre".

Como recogió el Diario de Sevilla el pasado mes de agosto, a partir de los datos proporcionados por el Consistorio y recogidos por Europa Press, la mayor parte de comercios adheridos se concentra en la zona del Centro y el Casco Antiguo de la ciudad, con un total de 162 establecimientos (28,9%). Le sigue Triana, con 72 (12,9%); Macarena, con 61 (10,9%); y Nervión, con 54 (9,6%). Otras áreas de Sevilla, como el distrito Norte, el Sur, Los Remedios, San Pablo-Santa Justa o Este-Alcosa-Torreblanca también albergan una cifra representativa.

Programa Bono Consumo 2025: nuevo plazo extraordinario

El nuevo plazo establecido permite que más comercios se adhieran al programa, siempre con el fin de impulsar la economía local. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla permite a los ciudadanos comprar bonos con un descuento significativo para gastarlo en las tiendas, bares y restaurantes inscritos en cada edición.

Además, desde el pasado mes de junio se ha trabajado en torno a dos nuevas campañas. La primera de ellas estaba pensada para la temporada de la 'vuelta al cole', en septiembre; y los bonos se agotaron a los 40 minutos de su lanzamiento.

Asimismo, la segunda campaña se corresponde al período que va de diciembre a enero; es decir, la época de las compras navideñas. Por ese motivo, el plazo extraordinario de adhesión culmina poco antes, el 28 de noviembre, cuando también se celebra el Black Friday.

En este sentido, el Ayuntamiento explica que, "cada campaña del Programa de Bonos Consumo, estará operativa al menos durante 30 días naturales para la adquisición y canje de bonos". Estos bono se adquieren una vez disponibles por 15€ y, según la sede electrónica, tienen un valor de 25€.

¿Cómo pueden los comercios de Sevilla solicitar la adhesión al programa Bonos Consumo?

En lo que respecta a la pasada campaña de septiembre, el concejal Álvaro Pimentel explicó que, con ella, "se generarían más de 2,80 millones de euros en ventas directas en los más de 600 establecimientos adheridos, reforzando la economía local y fomentando un consumo más cercano al comercio de proximidad".

Cuando el plazo esté abierto, el próximo lunes 3 de noviembre, los comercios que quieran adherirse y no lo hayan hecho todavía, podrán efectuar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez ahí, deberán hacer clic en la sección de 'Empresas y Patrimonio' y seleccionar la opción 'Bonos Consumo: solicitud adhesión comercio'.