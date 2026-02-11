Caos de tráfico en la Macarena por las colas de coches para entrar al parking del Hospital y la obra del Metro

Desde primera hora de la mañana a diario, las colas de coches para entrar al único gran aparcamiento subterráneo de uso público que hay en la Macarena, situado junto al Hospital, se han mutiplicado hasta límites insoportables por la combinación de la obra del Metro y la supresión de plazas en superficie en las calles del entorno que ha ocasionado este proyecto.

La demanda de aparcamiento en la Macarena se ha disparado aún más desde el inicio de la obra del Metro por la eliminación de plazas en superficie. El aparcamiento que gestiona SABA se llena enseguida y muestra pronto el letrero de "completo", pero persiste la cola de vehículos durante horas, bloqueando las avenidas principales afectadas ya por la obra del Metro: Doctor Fedriani, San Juan de Ribera, Doctor Marañón (entrada de Urgencias del Hospital Macarena) y Doctor Leal Castaño.

Los usuarios de las líneas de autobús que paran en esta zona son los primeros perjudicados por el colapso de tráfico en este punto. Los viajeros de la nueva línea 60 se quejan precisamente de la necesidad de que esta línea salga más temprano (antes de las 7) y descongestionar las salidas y solucionar la falta de aparcamiento.

La solución para evitar este caos actual es que la Policía derive buena parte de los conductores que quieren aparcar a la bolsa de aparcamientos con 455 plazas que la Junta abrió en una parcela municipal situada en la Glorieta de los Ferroviarios, en el barrio de San Jerónimo, y que cuenta con conexión en autobús con el Hospital Virgen Macarena, como se acordó con el Ayuntamiento.