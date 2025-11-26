El comité de empresa de Tussam pide reconvertir la línea 2, la más usada, en una rápida

Los cinco sindicatos que integran el comité de empresa de Tussam (Transportes Urbanos de Sevilla), la sociedad municipal que gestiona los autobuses, el tranvía y el tranvibús, han enviado esta semana una queja al gerente Manuel Torreglosa denunciando "el deterioro del servicio" y la "falta de inversiones" para renovar la flota y para responder a las necesidades de la ciudad.

Los representantes de los trabajadores de Tussam critican que se pongan en marcha nuevas líneas de transporte urbano sin el presupuesto suficiente y reclaman un replanteamiento de la línea de autobús más usada, la línea 2 (Puerta Triana-Heliópolis), para que se convierta en una línea rápida como el Tranvibús porque "son miles de usuarios los que a diario padecen un sistema obsoleto del servicio por la falta de vehículos articulados". "La línea precisa de una conversión en línea exprés, reubicando paradas y sistema de explotación de la misma, que en cualquier ciudad, por su volumen de pasajeros, estaría convertida en una línea de BTR (Bus de Tránsito Rápido)", señala el comité en su escrito fechado este lunes 24 de noviembre.

Y subrayan también que la falta de vehículos articulados es un problema que comparten otras líneas como la 1 (Polígono Norte-Hospital Virgen del Rocío), 3 (Bellavista-San Jerónimo-Pino Montano) y LN (Pino Montano-Prado).

Primera página del escrito del comité de empresa de Tussam / D.S.

Saturación

Sobre la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte urbano sin el presupuesto suficiente, el comité avisa de que esta situación genera saturación. "Montar líneas nuevas, sin aportar paralelamente los recursos económicos suficientes, mano de obra e incremento de vehículos en la flota es ahondar en un problema de saturación que ya venimos denunciando desde hace tiempo". Se quejan además de que el Ayuntamiento no apoya ni prioriza el servicio público de transporte cada semana en la Cartuja para evacuar a las personas que acuden al estadio.

"Si no se toman medidas de carácter urgente y se toman decisiones tanto organizativas y presupuestarias, así como una mejora en los sistemas de comunicación y ayuda a la explotación, más pronto que tarde nos vamos a encontrar una empresa en situación de no retorno e incapaz de asumir retos de futuro, pasando a desempeñar un papel residual en la movilidad de la ciudad de Sevilla", reza el escrito.

Obras

Otro lamento del comité de empresa se refiere a los efectos negativos que generan las obras "de envergadura y de transformación" en el servicio de transporte si se actúa con "improvisación" en los cortes de calles y en las medidas correctoras. Uno de esos efectos son los conflictos que se generan entre usuarios y trabajadores.

Por todo ello, el comité exige al gobierno municipal y a la gerencia de Tussam que se implique en mantener la calidad del servicio público en Tussam y que se comprometa a aportar el presupuesto necesario porque las necesidades de la ciudad son cada vez mayores.

Segunda página del escrito del comité de empresa de Tussam / D.S.

Los sindicatos que dirigen el comité de empresa son CGT, ASC, SITT, CCOO y CSIF, cuya gestión fue cuestionada a primeros de este mes por trabajadores de Tussam, con el apoyo de la coalición sindical con mayor representación en el Ayuntamiento de Sevilla formada por los sindicatos SEM, SPPME, SAB, . Estos plantearon, sin éxito, la revocación del comité tras un año de gestión como consecuencia del "malestar creciente entre la plantilla". La revocación no salió adelante finalmente.