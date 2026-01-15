Denuncian la saturación de las Urgencias del Hospital de Valme

Los sindicatos CSIF y CCOO han vuelto a denunciar públicamente la situación de las Urgencias del Hospital Universitario de Valme, alertando de un "colapso constante" que estaría provocando esperas de hasta 48 horas para el ingreso hospitalario y un hacinamiento sin precedentes en el área de observación. La Dirección del centro, por su parte, ha desmentido que exista una situación estructural de colapso y asegura haber activado refuerzos asistenciales para hacer frente a un episodio puntual de alta frecuentación.

El sector de Sanidad de CSIF Sevilla afirma que "numerosos pacientes permanecen hasta 48 horas pendientes de ingreso", una situación que la delegada sindical en el centro, Ana Jarén, califica de "claramente insostenible tanto para los pacientes como para los profesionales". La central sindical recuerda que desde 2013 se han realizado más de "30 denuncias públicas alertando del deterioro del servicio", sin que se hayan materializado las obras ni los refuerzos prometidos.

Según CSIF, el Hospital de Valme atiende actualmente a una población "más envejecida y con mayor demanda asistencial", mientras que la infraestructura y la plantilla siguen siendo prácticamente las mismas que hace dos décadas. "No se ha incrementado la dotación de personal ni se han ejecutado las ampliaciones anunciadas, pese al aumento evidente de la presión asistencial", señala Jarén.

Según el sindicato, el problema ya "no se limita a episodios de alta frecuentación puntual". "En muchos casos, los pacientes superan ampliamente las 24 horas de espera y llegan a permanecer hasta 48 horas pendientes de ingreso", lo que genera un colapso permanente de las Urgencias y un deterioro progresivo de la atención sanitaria.

CSIF también apunta a un "incumplimiento claro y continuado" de la ratio paciente/profesional, que "supera ampliamente los límites recomendados", repercutiendo en la seguridad del paciente y en la sobrecarga extrema del personal sanitario. A ello se suma la escasez de camas, agravada por el cambio en el perfil clínico de los pacientes, que ingresan en peor estado de salud y requieren estancias más prolongadas. Además, el mantenimiento de la actividad quirúrgica para reducir las listas de espera impide redistribuir recursos para aliviar la saturación hospitalaria.

En la misma línea, el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla también ha denunciado una situación de "caos absoluto" en el área de Observación de pacientes pendientes de ingreso (PIN). Según CCOO, "un espacio diseñado técnicamente para 25 personas llegó a albergar hasta 61 pacientes".

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Juan José Limones, lamenta que los profesionales estén trabajando "con pacientes acumulados en los pasillos y horas de espera interminables", lo que ha generado una plantilla “psicológicamente agotada”. El sindicato advierte de que la presión asistencial está llevando a muchos trabajadores a plantearse abandonar el Área de Valme en busca de condiciones laborales más dignas.

CCOO considera que el problema es "estructural y conocido desde hace años" por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), agravado por el aumento constante de la población de referencia sin un refuerzo proporcional de medios humanos y materiales. Ante el fracaso de los intentos de ampliación del hospital, el sindicato reclama "una dotación adecuada de personal" y la utilización del cercano Hospital Doctor Muñoz Cariñanos (antiguo Hospital Militar), que carece de Servicio de Urgencias, para descongestionar Valme.

Frente a estas denuncias, la Dirección del Hospital Universitario de Valme ha negado que exista una situación de colapso constante en las Urgencias. Según el centro, el actual contexto responde a "un episodio de alta frecuentación generalizada que se está produciendo en los hospitales y que está siendo gestionado mediante medidas de refuerzo y monitorización continua".

La Dirección asegura haber intensificado la dotación médico-enfermera en las especialidades más críticas, como Neumología, Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Pediatría, así como el funcionamiento del servicio de Microbiología las 24 horas, los siete días de la semana. En el ámbito de enfermería, se ha reforzado el servicio de Urgencias con 12 enfermeras y 12 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, lo que supone cuatro profesionales más por turno.

Asimismo, el hospital dispone de 10 camas en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos dentro del circuito de derivación establecido para Sevilla y se ha reforzado la coordinación desde la Subdirección de Servicios Generales para optimizar los circuitos asistenciales. La Dirección señala que "la demanda registrada en 2026 es similar a la del mismo periodo del año anterior" y defiende que las medidas adoptadas "permiten responder de forma eficaz al incremento puntual de la presión asistencial".