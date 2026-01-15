El Hospital Virgen Macarena impulsa la formación europea en minilaparoscopia

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha acogido una jornada formativa dirigida a cirujanos procedentes de distintos países europeos centrada en técnicas de minilaparoscopia, una modalidad avanzada de la cirugía laparoscópica que emplea instrumental de menor calibre y favorece una recuperación más rápida y menos dolorosa para los pacientes.

Este tipo de procedimientos se realiza mediante incisiones mínimas, lo que reduce el impacto quirúrgico, el dolor postoperatorio y el tiempo de hospitalización, mejorando de forma significativa la experiencia y evolución del paciente intervenido.

Durante la sesión se llevaron a cabo cirugías en directo en los quirófanos del centro, con intervenciones de colecistectomía, hernia inguinal y cirugía antirreflujo. La actividad contó con la participación del jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital, Salvador Morales, junto a otros especialistas de reconocido prestigio.

El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Virgen Macarena se ha consolidado como un referente internacional en formación quirúrgica, organizando regularmente encuentros científicos y docentes con profesionales de diversos países y recibiendo el reconocimiento de sociedades científicas europeas.

Este liderazgo ha sido respaldado recientemente por la revista Forbes, que ha incluido al Hospital Virgen Macarena entre los mejores hospitales de España por especialidades médicas, destacando específicamente su Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Asimismo, su responsable, Salvador Morales, ha sido reconocido entre los 100 mejores médicos del país.

Además, el servicio ha incorporado tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial y la realidad aumentada aplicadas a la práctica quirúrgica, incrementando la precisión y la seguridad de las intervenciones. Estas mejoras han reforzado la posición del hospital como centro de referencia en cirugía avanzada y han atraído a profesionales internacionales interesados en formarse en estas técnicas de vanguardia.