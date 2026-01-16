Una nueva incidencia ferroviaria entre Sevilla y Arahal vuelve a afectar a los Media Distancia y Cercanías

La circulación de trenes entre Sevilla y Arahal permanece interrumpida desde primera hora de este viernes a causa de una incidencia en la señalización, lo que ha vuelto a afectar a la línea de Media Distancia Sevilla-Osuna-Málaga en ancho convencional, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La avería, localizada en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Utrera, está provocando además retrasos en los trenes del núcleo de Cercanías de Sevilla, especialmente en la línea C1 (Lora del Río–Lebrija), así como en los servicios de Media Distancia Sevilla-Cádiz. Ante esta situación, Renfe ha activado un plan de transporte alternativo por carretera entre Sevilla y Arahal para los viajeros afectados de la línea Sevilla-Osuna-Málaga.

Esta nueva incidencia se suma a una cadena de problemas registrados en la red ferroviaria andaluza en las últimas semanas, especialmente en servicios de Media Distancia, donde los retrasos comienzan a ser asumidos por muchos usuarios como parte habitual del trayecto.

Sin ir más lejos, el pasado viernes 9 de enero, un tren de la línea Sevilla-Cádiz, con salida prevista a las 20:53 horas, acumuló un retraso de una hora y 22 minutos debido a una avería que obligó a sustituir el convoy. Aunque las demoras de 30 o 40 minutos son frecuentes en esta línea, la magnitud del retraso provocó un notable malestar entre los pasajeros, muchos de ellos usuarios habituales por motivos laborales o de fin de semana. Pese a la información ofrecida por megafonía en estación, no se difundió comunicación oficial en los canales habituales de Adif o Renfe, lo que incrementó la sensación de desinformación.

A ello se añade la incidencia registrada el jueves 8 de enero, cuando un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz (Carmona) provocó retrasos de hasta casi seis horas en los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que conectan Andalucía con Madrid, afectando a todos los operadores. Aunque la avería fue detectada a las 7:00 horas y quedó solucionada a las 12:45, los trenes continuaron registrando demoras medias de unos 35 minutos en la estación de Santa Justa.

La repetición de incidencias técnicas, averías y problemas de infraestructura está generando creciente inquietud entre los usuarios, que reclaman mayor fiabilidad del servicio y una información más ágil y transparente ante situaciones que, cada vez con más frecuencia, alteran la normalidad del tráfico ferroviario en la provincia de Sevilla.