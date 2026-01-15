José Luis Sanz admite que la movilidad en Sevilla es aún “muy mejorable”

Obras en las setas de la Encarnación para la plataforma del Tranvibús que llegará a la Plaza del Duque.

A preguntas de la oposición municipal de Vox, el alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha admitido este jueves en el Pleno de la ciudad que la movilidad es una “prioridad” para el gobierno local en 2026 y que en la actualidad la situación es “todavía es muy mejorable”. El grupo que dirige Cristina Peláez preguntó al regidor municipal sobre los planes que tiene en esta materia para el año 2026.

Sanz reconoció que las políticas de movilidad son esenciales porque “repercuten muy directamente en la calidad de vida de todos los sevillanos”. El primer edil defendió que las obras del Metro son claves para revertir las deficiencias actuales de Sevilla en movilidad. Sobre este punto subrayó la relevancia de la obra de la línea 3 en su tramo norte. “Es una obra muy complicada que perjudica y genera mucha molestia, por lo cual le pido disculpas a todos los sevillanos, pero el Metro es una obra de futuro y el Metro en Sevilla es vida”, dijo.

Además trazó un balance de “infraestructuras fundamentales” para la ciudad que faltan por completar, entre las que citó la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de trenes de Santa Justa, el remate de la SE-40 a su paso por el río Guadalquivir, el cierre del anillo de Cercanías y el fin de la obra de ampliación del puente del Centenario. Todas estas obras son responsabilidad del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Mientras llega el Metro, el alcalde recalcó que la ciudad está ejecutando otros proyectos. Sobre este punto, expuso que se han reforzado y creado nuevas líneas de Tussam para fomentar el uso del transporte público en la ciudad de Sevilla, entre ellas el tranvibús a Sevilla Este y Torreblanca (más las obras para extenderlo al Duque) y las líneas CJ, CJ1 y lanzadera al Betis en Cartuja.

La calle Virgen de Luján acogerá uno de los microparkings de residentes. / Juan Carlos Vázquez

Respecto a Tussam, Sanz aseguró que en 2026 va a tener el mayor presupuesto de su historia, casi 100 millones de euros, y que en 2025 ha sumado 4,3 millones de viajeros nuevos, un 5% más que el año anterior. El alcalde prometió que a lo largo de este año se incorporarán a la flota de Tussam 162 nuevos vehículos.

Del Tranvibús de Torreblanca y Sevilla Este reconoció que es cierto que “su puesta en marcha en los primeros días generó muchos problemas de tráfico, que se han ido solucionando, que se siguen mejorando y que se siguen estudiando también medidas para seguir agilizando el tráfico en algunos puntos concretos de esa zona de Sevilla Este”.

Sobre esta nueva línea 100% eléctrica en plataforma reservada recalcó que este año también será una realidad el segundo tramo que llegará hasta el casco histórico, lo que mejorará sustancialmente la movilidad en Torreblanca y Sevilla Este.

Sobre el tranvía de Nervión a Santa Justa, Sanz recordó que siguen buscando fondos para financiar los más de 57 millones de euros que cuesta este segundo tramo del tranvía.

Sobre los aparcamientos para dar servicio al estadio de la Cartuja, el regidor explicó que aparte de las lanzaderas se han acondicionado 4.000 plazas de aparcamiento y 3.000 plazas de moto.

Otros proyectos en marcha sobre rondas urbanas son el estudio del soterramiento y alternativas de la Ronda Urbana Norte; el inicio de las obras de reurbanización y ajardinamiento de la ronda Supernorte (SE-20) y el proyecto de la SE-35, una vía que calificó de “fundamental para vertebrar y para conectar barrios periféricos del norte de Sevilla, para el desarrollo urbano de Sevilla Este, Alcosa, Santa Bárbara, Torreblanca o Valdezorras, y que va a facilitar también las salidas a la A-4 y a la A-92”.

Sobre movilidad ciclista, el añadió que también son una realidad 10 km nuevos de carril bici con una inversión de 10 millones de euros que conectan la ciudad con Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o La Rinconada.

Y concluyó que otro gran déficit de la ciudad es “la falta de aparcamiento, no solo en el entorno del casco histórico para disuadirnos de que entremos con nuestro coche sino en zonas residenciales”. Anunció que en los próximos días se publicarán los pliegos de las licitaciones de los seis proyectos de microparkings para residentes que suman 1.500 nuevas plazas de aparcamiento en Los Remedios (Virgen de Luján y Virgen de la Antigua) y en la zona Sur (Genaro Parladé/Tabladilla, Felipe II y calle Bogotá). También citó tres nuevos aparcamientos en concesión con 200 plazas cada uno:en Triana (Monte Pirolo y Plaza San Martín de Porres) y en la Plaza del Ejército Español.