Muestra sobre las 50 obras emblemáticas de la ingeniería de medio siglo de transformación en Andalucía en el Paseo de Cristina

El decano de la Demarcación de Andalucía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Manuel Medina, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, han inaugurado la exposición ’50 Años – 50 Obras’, en el Paseo de Cristina

El decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Juan Manuel Medina, y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, han inaugurado este viernes la exposición ’50 Años – 50 Obras’, en el céntrico Paseo de los Jardines del Cristina de la capital sevillana. El colegio destaca que esta es su carta de presentación a pie de calle con motivo del cincuenta aniversario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que inició su recorrido el 2 de octubre en Málaga, como muestra itinerante, y tiene en Sevilla su segunda parada.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de enero, antes de que se traslade a Granada.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla manifestó que esta exposición “es un magnífico homenaje a una profesión imprescindible para entender el desarrollo de Andalucía, Ceuta y Melilla” en las últimas décadas. Según reconoció, “los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han sido protagonistas silenciosos de algunas de las grandes transformaciones de la ciudad de Sevilla. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de los sevillanos y a impulsar el crecimiento económico y la proyección internacional de nuestra ciudad”.

Sevilla afronta importantes retos de cara al futuro que “solo pueden abordarse desde la colaboración entre administraciones, junto con el talento y trabajo de estos profesionales”. Entre ellos, mencionó “proyectos como la SE-35, la Ronda Urbana Norte, el Anillo Verde, nuevas pasarelas, viaductos o la ampliación de la red de Metro, que demuestran que seguimos avanzando hacia una ciudad más moderna, sostenible y mejor conectada”. El delegado de Urbanismo afirmó que desde el Ayuntamiento de Sevilla “reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Colegio de Ingenieros de Caminos para que estas infraestructuras continúen siendo motor de progreso y bienestar para todos”.

Foto de familia de representantes del Colegio de Ingenieros y del Ayuntamiento de Sevilla / Ismael Rubio

En su intervención, el Decano puso a Sevilla como “ejemplo en el mundo de cómo una solución ingenieril, con una apuesta decidida de la administración pública, ha logrado domar las aguas que inundaron la ciudad durante décadas”, refiriéndose a la obra de la Corta de la Cartuja, del ilustre ingeniero sevillano, Mariano Palancar.

En el prisma dedicado a esta provincia, la muestra destacó “obras históricas y emblemáticas” que cambiaron el rumbo de la ciudad: como la transformación de la Isla de la Cartuja para acoger la Expo del 92, y que fue posible precisamente por la Corta de la Cartuja; la esclusa del Puerto, pieza clave en la relación del Guadalquivir y el mar, que también contribuye a salvar a Sevilla de las inundaciones; o el embalse de Melonares, un hito de la Ingeniería hidráulica moderna por sus dimensiones y su tipología.

El puente del Centenario es uno de los hitos de Sevilla / Ismael Rubio

Medina Torres se detuvo también en las actuaciones “hoy vivas, por su actualización, como el puente del Centenario, que ha sido una de las infraestructuras más ambiciosas de la historia reciente y una obra de ingeniería puntera; y el Metro de Sevilla, que en estos momentos tiene casi abierta en canal la ciudad para avanzar en las líneas 2 y 3, cuya culminación es, sin duda, una actuación audaz y una deuda histórica con toda el área metropolitana y la capital”.

Detalles de la exposición

La muestra, compuesta por 15 prismas y 45 paneles, pretende acercar a la sociedad “la magnitud y el calado social” de las infraestructuras que diseñan y construyen los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y hacer ver su contribución directa a la “calidad de vida de los ciudadanos y al impulso económico de los territorios”.

La muestra incluye un prisma por cada provincia y ciudad autónoma, dos dedicados a infraestructuras vertebradoras en Andalucía y tres para contar a la ciudadanía “quiénes somos y qué hacemos”, entre ellos uno sobre competencias, destinado a los más pequeños. En el listado de grandes hitos de las infraestructuras de estos 50 años en Andalucía, Ceuta y Melilla pueden verse actuaciones como la A-92 –que más de tres décadas después continúa siendo la arteria principal-; o el puente de la Constitución de 1812, que cumplió en 2025 su décimo aniversario convertido en un emblema de Cádiz, y que supuso un antes y un después para la conectividad de la Bahía gaditana.

Tras las intervenciones, los asistentes han hecho un recorrido por la exposición ofreciendo una explicación de algunas de las obras claves que se incluyen en la muestra.

Son actuaciones, como subrayó el decano, “que vertebran y conectan, que acercan a las personas, permiten el transporte de mercancías; infraestructuras que suponen un servicio público en sí mismo, que llevan agua hasta nuestras casas y reducen el impacto de sequías e inundaciones”. “Cada proyecto que firmamos y cada decisión que tomamos, tienen un impacto duradero y profundo, como puede verse en esta exposición, que esperamos sirva para hacerlo visible”, concluyó.