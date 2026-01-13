Las multas en la Zona de Bajas Emisiones se activarán si la Cartuja supera el límite legal de NO2

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Sevilla, ubicada en la Cartuja, no se puede eliminar por imperativo legal europeo, pero el Ayuntamiento ha aceptado rebajar las sanciones actuales. El gobierno de José Luis Sanz y el grupo político de Vox comenzaron este lunes los trabajos para modificar el régimen sancionador en la ZBE mediante la reforma de la Ordenanza de Circulación que regula este espacio.

A cambio de su apoyo a los Presupuestos municiapales para 2026, Vox ha logrado del gobierno local de Sanz que se apliquen las sanciones previstas en la ZBE sólo durante los días en que se sobrepasen los límites de contaminación ambiental que marca la Unión Europea. Eso implica, según Vox, que se multará a los vehículos si se superan en el recinto delimitado de la Cartuja los 40 microgramos/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2) al año, que es el límite legal actual. Para este fin se encargará la instalación de medidores ambientales en la Cartuja.

El límite legal de N02 será más exigente en toda la Unión Europea desde enero de 2030, ya que para entonces quedará fijado en 20 µg/m³.

Sevilla registra actualmente 25 µg/m³ de dióxiodo de nitrógeno

En la actualidad, Sevilla registra en Torneo, repleta de tráfico, un nivel de NO2 muy inferior al límite legal actual, ya que la cifra es de 25 µg/m³. Así pues, parece improbable que en la Cartuja se rebasen alguna vez los 40 µg/m³. Según datos de Ecologistas en Acción, Sevilla figura entre las grandes capitales en mejor situación en contaminación por dióxido de nitrógeno junto con Bilbao (25 µg/m³), Palma (22 µg/m³) y Zaragoza (21 µg/m³).

Antes que en Sevilla, Vox también logró imponer su modelo en la Zona de Bajas Emisiones de Castellón, cuyo Ayuntamiento aprobó el verano de 2025 la modificación de la ordenanza de movilidad que rompe con el sistema sancionador y restrictivo.

Vox en el Ayuntamiento de Sevilla celebró este lunes el inicio de los trámites para la modificación de la ordenanza que permita rebajar el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones y lo calificó de “victoria de la libertad y del sentido común”.

El proceso se hará “cumpliendo en todo momento los cauces legales y “dentro del marco de la normativa europea”, aclaran el gobierno local y Vox.