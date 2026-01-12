Vox celebra el inicio de los trámites para dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, en el Centro de Gestión de la Movilidad de Sevilla

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el inicio de los trámites para la modificación de la ordenanza de movilidad que permita dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones calificándolo como "una victoria de la libertad y del sentido común".

El objetivo de la formación de ultraderecha es que la restricción del tráfico de vehículos establecida desde 2024 en el principal parque tecnológico de Sevilla y las multas automáticas a los coches no autorizados sólo se activen cuando se sobrepasen los niveles de emisiones que marca la Unión Europea (UE).

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha mantenido un primer encuentro con el gobierno de la ciudad para iniciar los trámites administrativos que den cumplimiento al acuerdo alcanzado con el gobierno del PP a finales del mes de diciembre, inspirado en un pacto previo alcanzado por ambas formaciones políticas en Castellón. Al respecto, la portavoz de Vox ha celebrado que “en breve, los sevillanos se desprenderán de una medida injusta,ideológica y profundamente perjudicial para miles de sevillanos, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes”.

Reunión de Vox con concejales del gobierno local de Sevilla. / Vox Sevilla

Desde Vox se ha denunciado desde el primer momento que la ZBE no respondía a una mejora real del medio ambiente, sino a la imposición de una agenda climática radical que castigaba a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo, restringiendo su libertad de movimiento y dificultando el acceso al centro de la ciudad.

“La Zona de Bajas Emisiones es un ataque directo al bolsillo de los sevillanos y una barrera artificial contra la actividad económica y comercial. Su modificación demuestra que escuchar a los ciudadanos está por encima de imponer dogmas ideológicos”, han señalado desde la formación.

Vox recuerda que Sevilla ya sufre graves problemas de tráfico, movilidad y falta de infraestructuras, y que la ZBE no ofrecía soluciones reales, sino multas, prohibiciones y más presión fiscal encubierta.

El partido reitera su compromiso con políticas medioambientales sensatas, compatibles con el desarrollo económico, la movilidad y la libertad individual, y rechaza frontalmente cualquier medida que suponga criminalizar al ciudadano corriente mientras no se invierte en alternativas eficaces como la mejora del transporte público, la modernización de infraestructuras o la reducción de impuestos.

Finalmente, Vox seguirá trabajando para que Sevilla sea una ciudad accesible, próspera y libre, donde las decisiones políticas se tomen pensando en las necesidades reales de los vecinos y no en imposiciones ideológicas dictadas desde despachos alejados de la realidad diaria de los sevillanos.