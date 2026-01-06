Así se vivió el paso de Virgen de los Reyes por la calle Asunción durante la Cabalgata 2026: “Nadie quiere la Navidad como Sevilla”

La Agrupación Musical Virgen de los Reyes, a su paso por la calle Asunción en la Cabalgata de Sevilla 2026

Sevilla volvió a rendirse a la magia de la Noche de Reyes, confirmando una vez más que pocas ciudades viven la Navidad con tanta intensidad. La Cabalgata de Reyes Magos de 2026 convirtió el 5 de enero en una jornada marcada por la ilusión, la música y la participación masiva de sevillanos y visitantes a lo largo de todo el recorrido.

Dentro de ese ambiente único, la calle Asunción se convirtió, un año más, en uno de los puntos más emblemáticos de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Este punto neurálgico del barrio de Los Remedios fue una auténtica fiesta antes, durante y después del paso de Sus Majestades de Oriente, consolidándose como uno de los enclaves más esperados del desfile.

Las horas previas ya anunciaban lo que estaba por llegar. Desde las seis de la tarde, ambos lados de la calle se encontraban completamente llenos de público, que aguardaba con expectación la llegada del cortejo. El ambiente festivo se hizo notar con música sonando desde los balcones, globos, cánticos y una alegría compartida que convirtió la espera en parte del espectáculo. Entre esos momentos destacados previos al desfile sobresalió la actuación de la cantante Laura Gallego, que sorprendió al público con una intervención desde uno de los balcones de la calle, despertando aplausos y emoción entre los asistentes.

Fue pasadas las 20.30 horas cuando el cortejo real hizo su entrada en la calle Asunción. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes, la primera de las ocho bandas que formaban parte de la Cabalgata de Sevilla 2026, ejerció un año más como anunciadora del desfile, marchando al frente de las carrozas. Y, como ya es tradición, no defraudó con su repertorio musical a su paso por este emblemático enclave.

La formación interpretó un repertorio especialmente festivo que logró elevar aún más el ánimo del público. Sonaron varios temas del grupo Camela, así como canciones tan reconocidas como “Será porque te amo”, “Nada de esto fue un error”, “Palillos y Panderos”, el popular tema de Niña Pastori que no ha dejado de sonar durante estas Navidades, además de “No puedo vivir sin ti”, “Go West” e “I Will Survive”. Cada pieza fue coreada y bailada por los espectadores, que se entregaron por completo al espectáculo.

El momento quedó inmortalizado en un vídeo que la propia agrupación compartió posteriormente en redes sociales, acompañado del mensaje: “Señoras y señores… Bienvenidos al manicomio de la calle Asunción. No traten de entenderlo, no es necesario debatir: nadie quiere la Navidad como Sevilla”. Una frase que resume fielmente la esencia de lo vivido en este punto del recorrido.

La publicación no tardó en generar una oleada de reacciones, con comentarios como “Increíble como siempre”, “Otro año más… Tremendo espectáculo, gracias”, que reflejan el impacto y el cariño que despierta este momento entre los sevillanos.

Una vez más, la calle Asunción volvió a confirmar su papel como epicentro festivo de la Cabalgata de Reyes Magos, dejando una imagen que refuerza la idea de que en Sevilla la Navidad es mucho más que una tradición: es una forma de sentir y de compartir la alegría colectiva.