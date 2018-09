El agredido de Pino Montano dice que le atacaron sin mediar palabra

El joven que fue agredido el lunes por un grupo de vecinos de Pino Montano ha asegurado a este periódico que le atacaron sin mediar palabra, que se encontraba en un banco y no discutió con nadie. Además, este hombre asegura que no tiene nada que ver en el robo con apuñalamiento a un menor ocurrido el pasado agosto, del que los vecinos le acusan.

El agredido se ha puesto en contacto con este periódico y ha relatado su versión de los hechos. Asegura que en un principio fue identificado por dos personas que le conocían, y que lo abordaron por la espalda. Luego fueron sumándose más personas y llegó a recibir varias puñaladas en el brazo.

Aunque no ha presentado ninguna denuncia ante la Policía Nacional, sostiene que cuenta con un parte de lesiones y que la Policía es conocedora de la agresión.

Además, ha explicado que ya no vive en el asentamiento chabolista del Vacie, sino en otra zona de la ciudad, y asegura que actualmente no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia. Ha recalcado que no ha participado en ningún robo recientemente, porque de lo contrario habría sido detenido. "Yo no he hecho nada", ha insistido.

También ha explicado que siente mucho miedo, que ha estado hospitalizado tras la agresión, y ha pedido que no se le relacione a él ni a nadie de su familia con los robos ocurridos recientemente en Pino Montano, de los que apunta que puede acreditar que es inocente.