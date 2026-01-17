El PSOE tilda de “chapuza” la línea 60 de Tussam en Sevilla: “Es un servicio recortado e indigno”

El concejal socialista, Juan Tomás de Aragón, ha denunciado la “chapuza que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla de Sanz” con el funcionamiento de la nueva línea 60 de Tussam, el autobús llamado a conectar a los vecinos de Sevilla Este y Parque Alcosa con su hospital de referencia, el Virgen Macarena. “Han tardado dos años y medio en ponerla en marcha para ofrecer un servicio recortado e indigno”, ha denunciado.

El edil socialista cree que los primeros meses de funcionamiento de la línea han demostrado la ineficacia de Sanz y su equipo, que también se ha manifestado en otros servicios del Distrito Este como el tranvibús. Son varios los motivos de queja de los vecinos. El primero de ellos es que los días laborables comienza “una hora más tarde que el resto de líneas”, a las 7:00, y termina “una hora antes”, a las 22:00.

Por su parte, los sábados también ofrece un servicio más recortado (de 9:00 a 22:00), mientras que los domingos y festivos “directamente no existe”. Dichos horarios dificultan el traslado de los ciudadanos del Distrito Este a su hospital de referencia al margen de las horas cubiertas e incluso impide usar el transporte público para visitar a sus enfermos en domingos y festivos.

Frecuencias de paso

Otro de los problemas que manifiestan los vecinos son las frecuencias de paso, ya que en muchas ocasiones “tarda hasta media hora en pasar”. No obstante, “lo peor” sucede en el Parque Alcosa, “donde solo hay una parada”. “Aquí la población es mayor y los vecinos tienen que recorrer más de diez minutos o un cuarto de hora andando para llegar al punto”, ha denunciado el concejal socialista.

“Esto no es una solución, es una chapuza y por eso le vamos a pedir en la junta municipal de Distrito que rectifique, si no dentro de muy poco seremos nosotros quienes le demos solución a los problemas del Distrito Este”, ha avisado Juan Tomás de Aragón.