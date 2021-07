Más allá de grandes marcas o pequeños negocios, a las rebajas no le viene bien la pandemia. Los locales comerciales cerrados en casi todos los barrios de Sevilla son una prueba de las muchas víctimas que sigue cobrándose el coronavirus, que se ha aliado con el calor extremo del inicio del verano para aguar la fiesta a las rebajas durante sus primeros días. La próxima oportunidad que da el calendario de festivos será el lunes 16 de agosto, aprovechando que la festividad de la Asunción de la Virgen María, día de la Virgen de los Reyes en la capital andaluza, cae en domingo.

La calle Asunción, en cambio, salió, como cada primer domingo de mes, en busca de los clientes. Los burros de ropa formaban hileras y convertían en mercadillo la mañana dominical en la parte peatonal de la vía. El centro comercial abierto de Los Remedios estrenó los meses de abaratamientos saliendo en busca de los paseantes. Una manera de incentivar el consumo tras un año y medio complicado para el pequeño comercio y de proximidad. La Confederación Nacional de Autónomos del Comercio (CNAC) habla en favor de estos negocios. "Es necesario aclarar las medidas para favorecer al comercio de cercanía y no a las grandes superficies", señaló Pepe Galván, presidente de CNAC, hace unos días.

En la calle Córdoba, la meca del zapato en Sevilla, abrieron a medias. Unas zapaterías sí y otras no. Y las que lo hicieron, escalonaron su apertura y cierre, empezando a media mañana y finalizando al mediodía o a las ocho. "Hace mucho calor para estar aquí por la tarde" , comentaba un dependiente frente a la puerta que da al patio de los naranjos del Salvador. Las ocho también fue tope para las conocidas marcas del grupo Inditex, que marcan el ritmo para muchos clientes. "Abrimos a las doce", explicaba una trabajadora a una impaciente clienta en la esquina de Rioja con Tetuán. El vendedor de la ONCE, a pocos metros, ya cantaba las terminaciones disponibles. Pero, en líneas generales, poco público estrenó el domingo de puertas abiertas comerciales. El calor, la cercanía de las playas o la crisis sobrevenida de la pandemia probablemente sean algunas de las razones.

Primer domingo de las rebajas de verano en Sevilla. Una oportunidad para pulsar el momento que vive la ciudad, que ha arrancado julio con temperaturas por encima de los 30 grados y sin toldos en el centro . Dos obstáculos para peatonalizadas y comerciales calles como Rioja, Tetuán, Sierpes, Cuna o Puente y Pellón. La mayoría de los comercios tardaron en abrir o ni siquiera levantaron la persiana. A las diez y once de la mañana, la mayoria de paseantes, iba a o venir de desayunar . Los bares sí aprovecharon las primeras horas del domingo 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos y del ebook o libro electrónico. Quizá por ello contadas librerías abrieron sus puertas.

Consumo aconseja realizar las compras sin prisas

Aprovechando el inicio oficial de la temporada estival, los diferentes establecimientos, con especial mención a los sectores de la moda, complementos y tecnología, ya cuelgan en sus escaparates y difunden en sus redes los descuentos con los que intentan captar la atención de las personas consumidoras y usuarias. Un periodo de rebajas que, en función del criterio de cada comercio, pues los periodos de rebajas ya no se circunscriben a un momento concreto, se prolongará, previsiblemente, hasta los últimos días del verano. Desde Consumo Responde se recuerda que, si bien los periodos de rebajas están en la actualidad liberalizados y más difusos por las constantes campañas promocionales, las ventas en rebajas se traducen en ofrecer a las personas consumidoras una reducción de precios o condiciones especiales que significan un abaratamiento respecto a los precios practicados de manera habitual.

Desde la Dirección General de Consumo se recuerda que anunciar ventas a precios disminuidos obliga a los comercios a que dispongan de suficientes existencias de productos idénticos. Entre los requisitos esenciales para todo comercio, siempre se deberá exhibir con claridad, junto al precio habitual y sin superponerlo, el precio rebajado en cada uno de los productos sometidos a descuento. Además, la tienda tendrá que detallar a las personas consumidoras con claridad las fechas de inicio y final de las rebajas, así como no podrá anunciar las mismas si los descuentos afectaran a menos de la mitad de los productos ofrecidos. Por supuesto, los productos rebajados deberán estar bien identificados y diferenciados del resto.

Consumo Responde quiere recordar además una serie de consejos fundamentales a tener en cuenta por las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, tales como: no dejarse llevar por las prisas y planificar correctamente las compras, adquiriendo solamente lo necesario; comparar precios y calidades de un mismo producto en diferentes establecimientos; asegurarse siempre de que el producto no presenta deterioro; informarse sobre si la tienda permite devolver el producto; desconfiar de los productos excesivamente rebajados, y cerciorarse de que no esconden defectos; por supuesto, guardar la factura o justificante de la compra o transacción realizada; y elegir preferentemente comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo. Asimismo, en caso de verse vulnerados los derechos como persona consumidora, se podrá interponer la oportuna hoja de quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía.

Las ventas en rebaja quedan reguladas por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, en base al cual se consideran ventas promocionales –aquí se encuadran las ventas con prima, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas realizadas en Ferias de Oportunidades y las mismas ventas en rebaja– todas aquellas que ofrezcan a las personas consumidoras productos en condiciones más ventajosas que las habituales en el comercio, por medio de descuentos, regalos, premios o cualquier otro tipo de incentivos.