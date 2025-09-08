Las tres negaciones de Sanz

Como las tres negaciones de San Pedro, aunque sin que cante el gallo. José Luis Sanz ha tenido un inicio de curso político en el que ha vuelto a recurrir a una expresión habitual -y machacona- en sus declaraciones desde que llegó a la Alcaldía hispalense: "No me gusta". Afirmación negativa elevada al cubo para una vuelta de vacaciones con la ciudad patas arriba por las obras. Los toldos de la Avenida, el canal de la Expo y el festival de Icónica en la Plaza de España son asuntos cuestionados por un regidor que, ante tales manifestaciones, parece que las decisiones tomadas en el gobierno local escaparan a su voluntad. O que las dijera un sevillano alejado del bastón de mando. En definitiva, eso que algunos expertos en lenguaje publicitario llaman "falta de liderazgo".

Tres negaciones convertidas en titulares en el arranque de septiembre, mes en el se recuperan asignaturas pendientes. Los toldos de la Avenida siguen sin el aprobado de los sevillanos. La solución dada a la falta de sombra en esta arteria principal del Casco Antiguo ha sido carne de meme en verano. A su tardanza en la colocación -a finales de agosto- se suma el irrisorio efecto que producen. Un tranvía bajo palio. Sólo protegen del sol en el eje central, por donde discurre el Metrocentro. Las zonas laterales, por donde deberían transitar los peatones, queda carente de este supuesto refugio climático (denominación progre donde las haya).

Sanz no tuvo reparos en admitir ante los micrófonos de Radio Sevilla que el resultado del montaje está muy lejos de convencerle. Lo hizo con sucesivas preguntas retóricas. "¿A mí me gusta cómo ha quedado? No. ¿A mí me gustan los pilares esos de 3.000 kilos que se han puesto? No”. No puede negarse (nunca mejor dicho) que Sanz se ha metido en la piel de los sevillanos y turistas (más de los segundos que de los primeros) que este tórrido verano han cruzado la Avenida, práctica de riesgo en días en los que los termómetros han rozado los 46 grados.

Adiós al ficus

El alcalde anuncia ahora, cuando al periodo estival le quedan menos de tres semanas, que ya plantea eliminar el carril bici de la Avenida y dotarla de la arboleda de la que quedó huérfana tras la peatonalización de principos de siglo. Árboles, por cierto, que siguen dando titulares cada verano. El ficus de San Jacinto es pretérito en una ciudad que recoge los amargos frutos del urbanismo globalizado: gris, sin sombra ni vegetación. Aunque esto último ha crecido, y mucho, en el canal de la Expo, protagonista de la segunda negación de Sanz en estos días de regreso a lo cotidiano.

El Canal de los Descubrimientos se ha convertido en otra serpiente de verano por el uso que se le dará en el recién bautizado Sevilla TechPark (Isla de la Cartuja para el vulgo). Hoteles, bares y tiendas llenarán esta franja donde los jaramagos han encontrado su hábitat perfecta. El sector terciario campará a sus anchas en uno de los pulmones tecnológicos de Andalucía. Sanz ha puesto este extremo en entredicho. Niega -tras una polémica política que ha salpicado a la Junta de Andalucía- que los bares y el turismo sean "la prioridad" en la ocupación de este terreno, sino "las grandes empresas", aunque sin olvidar que los 32.000 trabajadores de la Cartuja requieren de "supermercados, gimnasios y hostelería". Bares en un recinto que ya cuenta con casi 40 negocios dedicados a tal menester. Algunos hablan de degradación. Otros de vulgarización. El alcalde sigue sin sacarnos de duda.

El relativismo

Tampoco acertamos a saber qué pasará con el festival de música Icónica que llena de conciertos la Plaza de España en los meses de junio y julio. Después de que en plena canícula el concejal de Hacienda, Juan Bueno, defendiera el convenio alcanzado con Green Cow SL, la promotora que organiza el ciclo de actuaciones en el enclave monumental, el regidor ha iniciado el curso devolviendo al corral de la incertidumbre la afirmación de quien se ha convertido en su mano derecha en la Plaza Nueva. "No hay nada cerrado", asevera Sanz a preguntas por esta polémica, avivada por las denuncias de promotoras musicales ante la cesión de dicho espacio. Si en agosto nos decían que existía una ocupación de suelo público regulada por la ordenanza y también a través de un convenio con Green Cow, el alcalde desdice al responsable del Fisco local, al referir que "se está estudiando si es posible que se conceda este espacio a Icónica o si hay que sacar una licitación".

Tres negaciones por boca de Sanz que ponen en entredicho iniciativas municipales en las que su equipo de gobierno ha puesto máximo empeño en sacarlas adelante. Del sí rotundo a un relativismo que hace tambalear hasta los pesados pilares de los toldos de la Avenida. Esos que aportan poca sombra y al alcalde no le gustan. Aunque tenga el bastón de mando.