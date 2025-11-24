Dónde vacunarte de la gripe sin cita en Sevilla: todos los centros y horarios disponibles

Sevilla dispone de puntos de vacunación sin cita los miércoles para reforzar la protección frente a gripe y COVID-19

La ciudad de Sevilla refuerza su campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 con un amplio dispositivo de centros de salud distribuidos por toda la capital. Cada miércoles, los sevillanos pueden acudir sin cita previa a recibir su vacuna, siempre que pertenezcan a los grupos diana establecidos por la Consejería de Salud.

Los puntos habilitados disponen de horarios para adultos y niños, lo que permite una mayor fluidez en la atención.

Lista de puntos habilitados para vacunarse en Sevilla

Centro de salud San Luis – Adultos: 12:00-14:00 / 16:00-18:00 · Infantil: 16:00-18:00

– Adultos: 12:00-14:00 / 16:00-18:00 · Infantil: 16:00-18:00 Centro de salud Alamillo – 14:00-15:00

– 14:00-15:00 Centro de salud Ronda Histórica – Adultos: 8:30-9:30 · Infantil: 15:15-16:00

– Adultos: 8:30-9:30 · Infantil: 15:15-16:00 Centro de salud Cisneo Alto-Las Naciones – 12:00-14:00

– 12:00-14:00 Centro de salud Las Palmeritas – Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 14:00-15:00

– Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 14:00-15:00 Centro de salud Cerro del Águila – 8:00-10:00 / 16:00-18:00

– 8:00-10:00 / 16:00-18:00 Centro de salud Torreblanca – Adultos: 14:00-15:00 · Infantil: 14:00-15:00

– Adultos: 14:00-15:00 · Infantil: 14:00-15:00 Centro de salud El Cachorro – 8:15-9:30

– 8:15-9:30 Centro de salud Amante Laffón – Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 10:30-12:00

– Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 10:30-12:00 Centro de salud Mallén – 13:00-14:00

– 13:00-14:00 Centro de salud Amate – 10:30-13:30

– 10:30-13:30 Centro de salud La Plata – 12:15-13:45

– 12:15-13:45 Centro de salud San Pablo – 12:00-14:00

– 12:00-14:00 Centro de salud Puerta Este Dr. Pedro Vallina – 14:00-15:00 / 17:00-19:00

– 14:00-15:00 / 17:00-19:00 Centro de salud Polígono Norte – 9:30-13:00

– 9:30-13:00 Centro de salud Polígono Sur – Adultos: 10:00-12:00 · Infantil: 18:00-19:00

– Adultos: 10:00-12:00 · Infantil: 18:00-19:00 Centro de salud Pino Montano A – 11:00-12:00

– 11:00-12:00 Centro de salud Los Bermejales – Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 14:00-15:00

– Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 14:00-15:00 Centro de salud Pino Montano B – Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 15:00-16:00

– Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 15:00-16:00 Centro de salud Bellavista – Adultos: 15:00-17:00 · Infantil: 13:30-14:30

– Adultos: 15:00-17:00 · Infantil: 13:30-14:30 Centro de salud La Candelaria – 11:15-12:00

– 11:15-12:00 Centro de salud El Juncal – 13:00-14:00

– 13:00-14:00 Centro de salud Virgen de África – Adultos: 10:30-15:00 · Infantil: 15:00-16:00

– Adultos: 10:30-15:00 · Infantil: 15:00-16:00 Centro de salud El Porvenir – 10:30-13:00

– 10:30-13:00 Centro de salud Las Letanías (Dra. Inmaculada Vieira) – Adultos: 8:00-10:00 · Infantil: 10:00-12:00

– Adultos: 8:00-10:00 · Infantil: 10:00-12:00 Centro de salud Marqués de Paradas – 12:30-14:00

– 12:30-14:00 Centro de salud Alcosa Mercedes Navarro – Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 17:00-18:00

– Adultos: 10:30-12:00 · Infantil: 17:00-18:00 Centro de salud El Greco – Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 17:00-19:00

– Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 17:00-19:00 Centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós – Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 14:00-15:00

– Adultos: 12:00-14:00 · Infantil: 14:00-15:00 Centro de salud Esperanza Macarena – 10:30-12:00

Medidas clave para reducir los contagios de virus respiratorios

Para frenar la propagación de la gripe y otros virus respiratorios, los profesionales sanitarios recuerdan una serie de medidas fundamentales que deben tomarse además de la vacunación. Entre ellas, se destaca el uso de mascarilla cuando aparecen síntomas o cuando se está en contacto con personas mayores o con inmunodepresión. Además, es aconsejable taparse con el codo o con pañuelos al estornudar o toser, no volver a usar los pañuelos y lavarse las manos con frecuencia, sobre todo después de estar en sitios muy concurridos o tras estornudar.

Cuando tosemos o estornudemos, hay que intentar hacerlo en la parte interna del codo para evitar la propagación de virus respiratorios / M.G.

Otra acción para prevenir la transmisión consiste en limitar el contacto con otras personas en caso de presentar tos, fiebre o malestar. Además, es fundamental ventilar adecuadamente las habitaciones interiores y evitar espacios cerrados con un gran número de personas. La vacunación, junto con todas estas medidas, posibilita que disminuya considerablemente el peligro de contagio durante los meses en los que la circulación vírica es más alta.

¿Cuál es el perfil de las personas que deben vacunarse esta temporada?

Las autoridades sanitarias han establecido los grupos que deben recibir la vacuna durante esta campaña, con el fin de asegurar la protección contra la COVID-19 y la gripe. La vacunación está enfocada en las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones o ser vulnerables ante virus respiratorios, incluidos los adultos, la población infantil y los profesionales expuestos.

Deben vacunarse contra la gripe:

Personas mayores de 60 años

Niños y niñas de entre 6 y 59 meses

Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo, incluyendo inmunodeprimidos

Embarazadas y mujeres en los primeros seis meses del puerperio

Profesionales sanitarios y sociosanitarios

Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal o reclusos de instituciones penitenciarias

Trabajadores con exposición a animales (veterinarios, ganaderos, ornitólogos, cazadores, personal de zoológicos, agentes de medioambiente, etc.)

Personal docente que trabaja con menores de cinco años

Convivientes y cuidadores de personas vulnerables:

Mayores de 60 años.

Menores de 5 años.

Personas dependientes.

Pacientes con enfermedades crónicas.

Embarazadas.

Deben vacunarse contra el COVID-19:

Personas a partir de 70 años

Menores de entre 6 meses y 11 años solo si presentan muy alto riesgo

si presentan muy alto riesgo Profesionales sanitarios y sociosanitarios

Convivientes y cuidadores de personas vulnerables

Personas que soliciten la vacunación tras valoración individualizada

Además, la vacunación contra la COVID-19 se realizará con una dosis adaptada a la variante LP.8.1, lo que ofrecerá una protección más eficaz frente a las cepas circulantes.

Sevilla se prepara para una campaña accesible, que facilite la vacunación de la población diana. Las autoridades subrayan que vacunarse sigue siendo el método más efectivo para disminuir las complicaciones. La responsabilidad de cada uno será clave para enfrentar esta temporada de gripe y COVID-19 con la mayor seguridad posible.