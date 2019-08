Ben Yedder y Wöber, ausentes en el entrenamiento y cerca de salir

Significativas ausencias de Ben Yedder y Wöber en la sesión de entrenamiento en la mañana de este lunes. El delantero francés está cerca de abandonar la disciplina del Sevilla rumbo a Mónaco, pues el club del Principado está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, de 40 millones de euros, después de que el Sevilla rechazase una primera oferta de 20 millones de euros más Rony Lopes, tal y como avanzó este diario. Asimismo, el austriaco tiene pie y medio en el Red Bull Salzburgo, club con el que negocia el Sevilla por una cantidad que podría superar lo que costó en enero.

El Sevilla no ha informado aún del motivo de las ausencias de ambos futbolistas, aunque sí reconoció el sábado que Wöber no viajaba a Almendralejo porque el Sevilla negociaba su salida, hacia Salzburgo concretamente, como avanzó Diario de Sevilla. Pero no es difícil colegir que sus ausencias del entrenamiento están íntimamente relacionadas con los trámites para su salida del club.

Fue L'Equipe el diario que, la pasada medianoche, adelantó que el Mónaco estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Ben Yedder de 40 millones de euros, dado que el futbolista ya había llegado a un acuerdo por cinco temporadas y viajaría próximamente para firmar su nuevo contrato. Wöber incluso ya está en Austria ultimando los trámites de su nuevo contrato tras pasar el reconocimiento médico.

En la misma información del rotativo francés se añadía que Sevilla y Mónaco estaban negociando la posibilidad de un traspaso de Rony Lopes, extremo que ha podido ser confirmado por este diario. La opción de Bergwijn, más cara y complicada, quedaría descartada.