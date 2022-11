Del Nido Carrasco denuncia insultos a Monchi desde el Betis: "Un consejero lo llamó payaso"

Pues se atisba una nueva guerra entre los clubes sevillanos más que una simple batallita dialéctica, con Monchi en el epicentro. En esta sociedad plástica -Sampaoli dixit- en la que hay demasiados especialistas de piel fina en coger el rábano por las hojas no es raro que todo se magnifique, o se minimice, según el prisma, y lo que para unos es algo propio de los derbis -un tifo con claro contenido provocador, algo propio de los derbis, o un directivo saltando al césped y dándose golpes de pecho, algo propio del directivo- para otros es una ofensa que requiere sangre como pago del honor mancillado. A ver quién deja de tirar guantes porque ya hay para varios duelos.

El Sevilla, ante el acoso y derribo que ha sufrido Monchi sobre todo por la prensa madrileña, que sólo hurga en el derbi cuando ve que algo huele mal para sacar a relucir lo que encuentre de basura, ha salido en defensa de su director general deportivo, al que el Betis no invitará más al palco, según distintas informaciones no oficiales. Otra confusión propia de esta sociedad en la que cada vez es más difícil acertar entre lo verdadero y lo falso. A más mensajes, más confusión, por la incierta procedencia de los mismos.

Pero en este caso ha sido claro José María del Nido Carrasco: "Insultar a Monchi es insultar al Sevilla". Quizá sea un exceso, o quizá sea la consecuencia de que el director general deportivo sea actualmente la figura más representativa del club de Nervión, para lo bueno (diez títulos en este siglo y 19 clasificaciones europeas, la mitad en la Champions) y para lo malo (su constante exposición ante la prensa y la afición en general).

El vicepresidente primero del Sevilla ha sido contundente en su defensa. Ha acusado al Betis de provocar e insultar de forma premeditada y continua a Monchi desde su llegada al estadio, a través de "trabajadores del Betis". E incluso ha afirmado que ya después del partido él fue testigo de que un consejero, del que no quiso desvelar la identidad "por respeto a su persona", le dijo por dos veces: "Monchi, eres un payaso".

Lo ha hecho además a nivel nacional, para que se entere toda España. Nada de lavar la ropa en casa, aunque en esto no fue el Sevilla el que tiró la primera piedra. En El larguero primero y en Tiempo de juego después, para que no haya celos entre la Ser y la Cope como los que provocó en aquélla que Ángel Haro filtrara a ésta que no invitaría más al palco a Monchi.

Insultos a Monchi desde su llegada

Así relató Del Nido Carrasco los acontecimientos: "Desde que llega Monchi al estadio empieza a recibir insultos y vejaciones por parte de trabajadores y aficionados del Real Betis Balompié Balompié, empleados del club desde que nos bajamos del autobús hasta el vestuario. Después hay un hecho para mí crucial y ante el que no podemos mirar para otro lado. En el minuto 0, en el Gol Sur del estadio, autorizado por el Real Betis Balompié, se exhibe un tifo en un partido declarado de alto riesgo, en el que se ilustra la figura de nuestro director general deportivo y de nuestro jugador Joan Jordán, con un palo, y frivolizando y haciendo apología de un hecho declarado violento y que obligó a suspender un partido. Se pone en el foco de 55.000 aficionados del Betis a la figura de Monchi".

De ahí pasó a lo que vivió en el palco: "Yo estoy a 15 ó 20 metros de él durante el partido y recibe insultos durante todo el encuentro, tanto desde dentro del palco de honor como de zonas aledañas. Yo no conozco a esas personas que lo insultan, pero desde donde estoy lo veo, si lo supiera tampoco lo diría por respeto. En el palco no vi que fueran consejeros que yo conociera. Imagino que todo estaba alentado por un tifo en el que se refleja un hecho violento y en el que se señala directamente a nuestro director general deportivo. Es inadmisible", comenzó.

El tifo y su autorización

El vicepresidente sevillista abundó en lo del tifo. "He escuchado hasta que tenía el visto bueno del Sevilla. El Sevilla no lo conocía, aunque el procedimiento habitual es que el club local lo autorice y pida autorización a la Subdelegación del Gobierno. En esa reunión estaba nuestro director general, José María Cruz de Andrés, y no se mostró ningún tifo. Para mí, es inadmisible que el Real Betis Balompié autorice un tifo en el que se señale a Monchi, a Joan Jordán y a un hecho violento".

De ahí pasa al siguiente suceso: la bajada de Monchi al césped, algo habitual que en este caso anticipó no se sabe bien por qué y se cruzó con miembros del Betis que aún estaban en el banquillo, por lo que hubo un pequeño rifirrafe. "Cuando acaba el partido, Monchi baja al césped como hace todos los partidos, con una acreditación de libre circulación que le autoriza a estar ahí como a otros empleados del club. Yo no estoy ahí, estoy en el túnel de vestuarios, y empiezo a escuchar gritos por las escaleras y veo cómo a Monchi lo insultan miembros del cuerpo técnico, jugadores del Real Betis Balompié, trabajadores que son hasta directores de área, lo insultan, lo amenazan y lo vejan... y hasta un consejero, del que no voy a decir el nombre, le dice a un metro y medio de mí, en dos ocasiones, 'Monchi, eres un payaso".

"Nosotros queremos transmitir dos mensajes: apoyo incondicional y sin fisuras a Monchi, porque cuando se le insulta a él se le insulta al Sevilla FC, como a cualquier miembro de nuestro club. Además, no se fue justo con la figura de Monchi porque fue el que sufrió todas estas situaciones. Nosotros los dirigentes, lo que tenemos que hacer en un partido como este es echar la pelota al suelo y generar un buen ambiente. En el comportamiento que yo vi de Monchi y que él me ha contado, no tuvo ninguna conducta inapropiada", continuó.

La costumbre de Monchi de bajar al césped

En el foco de todo está que Monchi bajara al césped cuando todavía había miembros del equipo o el cuerpo técnico del Betis en el campo. "Yo no veo que esté el cuerpo arbitral ni veo a jugadores en el campo. Yo creo que magnificamos y sacamos de contexto que no deberían tener tanta trascendencia. Hablamos de provocar violencia, pero Monchi baja a saludar a los aficionados del Sevilla como lleva haciendo 20 años. Él baja como el responsable de seguridad o el de comunicación, con una acreditación. Para mí es algo totalmente normal y no genera ningún tipo de violencia".

Espera que sí lo inviten al palo

"Nosotros estamos convencidos de que el Real Betis Balompié y sus dirigentes tendrán la suficiente altura de miras y responsabilidad institucional para no tomar una medida que atente contra Monchi y contra el Sevilla FC. Si se diera, tendríamos que debatirlo y nos obligaría a tomar una medida de fuerza de la misma proporción, pero estoy convencidísimo de que el Betis no lo va a adoptar", aseguró sobre .

Además, confirmó conversaciones tras el partido entre los máximos dirigentes, pero no quiso confirmar si les trasladó que no invitarán más a Monchi al palco: "Sé que Ángel Haro llamó a Pepe Castro, en el día de ayer me llamó a mí, pero una conversación privada es privada. Ángel Haro habrá revelado una conversación privada, pero para mí, en mis códigos, es algo privado. A veces pensamos que los dirigentes no somos personas, pero no se pueden imaginar lo mal que se pasa en el palco en un partido así. Cuando expulsan con tarjeta roja a Borja Iglesias, el presidente del Betis se levantó muy nervioso y se fue del palco varios minutos. Me extrañó que nos dejase allí solos, pero después no le di importancia porque somos personas. Monchi también y le insultaron desde que llegó hasta que se fue, aguantando que le saquen un tifo en un partido de algo riesgo".

La comida entre directivas

El segundo máximo dirigente del Sevilla habló del buen ambiente en la comida oficial entre los consejos de ambos clubes, en la misma línea que hizo José Miguel López Catalán, su homólogo en el Betis. "Fue una comida entrañable. Tanto la directiva del Real Betis Balompié como la del Sevilla estuvieron a la altura de las circunstancias, charlamos de fútbol, de gestión de clubes, charlamos de asuntos personales. Estuvimos todos muy cómodos y con muy buena relación. Monchi no estuvo, porque no va a ninguna, no es consejero del Sevilla. Si quisiera venir, vendría, pero no es consejero".

El derbi sin incidentes de Nervión

No se dejó en el tintero Del Nido Carrasco una cuestión que ha querido resaltar el Sevilla, que tras el polémico derbi copero del palo se jugó el derbi liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin que hubiera ningún incidente. "Nosotros, tras el partido de Copa que ellos ganaron y luego ganó la Copa, les dimos la enhorabuena. Se jugó luego un partido de Liga en nuestro estadio en el que nos preocupamos de ganarlo y de que no se produjera ningún incidente. El partido transcurrió con total normalidad y el Real Betis Balompié y sus miembros fueron tratados a la altura de una institución tan grande. Tenemos que seguir potenciando el derbi que para mí es el más bonito del mundo".

Como conclusión, Del Nido Carrasco puso su mano en el fuego por Monchi: "Con el corazón en la mano, a Monchi hay que conocerlo y sale como en cualquier partido a saludar a los aficionados. Yo lo conozco desde hace 25 años y jamás hace nada para molestar a los demás. Sale a saludar a sus aficionados. A mí personalmente me parece algo natural porque yo llevo 25 años viéndo al mismo Monchi. Lo único que ha cambiado es que el Sevilla se encuentra en una mala posición en la tabla, pero Monchi siempre ha sido igual y no tuvo la intención de molestar a nadie. Vuelvo a mostrar mi apoyo a su figura en nombre del Sevilla FC".