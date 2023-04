Mendilibar, ante su primer dilema: De Old Trafford a Mestalla

El Sevilla regresa a Old Trafford. Es un territorio que ya han hollado sus dirigentes, aunque Monchi estaba en Roma cuando el equipo nervionense dio la campanada con aquel triunfo histórico que lo clasificó para los cuartos de final de la Champions. En la actual plantilla apenas queda Jesús Navas de entre los protagonistas de aquella proeza. Muchos otros sí estuvieron en la semifinal de la Europa League en la que los sevillistas remontaron ante los Red Devils en Colonia, antes de alzarse con el título ante el Inter.

Eso fue en 2020 y de ese equipo sí quedan algunos jugadores más: Bono, Jesús Navas, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Bryan Gil, Suso, En-Nesyri... Todos ellos tienen más experiencia europea que el actual técnico del Sevilla, nuevo en estas lides.

Mendilibar, a sus 62 años, es novato en la Europa League, tras su efímera incursión en la Intertoto 18 años atrás. Y tendrá un estreno por todo lo alto, nada menos que en el denominado Teatro de los Sueños. Sin embargo, el vizcaíno está inmerso en otra guerra que la de colgarse la medalla de lucir su capacidad táctica en Old Trafford. El domingo juega el Sevilla en Mestalla ante el Valencia, en el único duelo directo de los que luchan por evitar el descenso.

Una jornada propicia para distanciarse

Hete aquí el dilema de Mendilibar, que debe hilar muy fino entre la comparecencia europea del Sevilla, un club con reconocida alcurnia continental como hexacampeón del torneo que disputa, y la realidad de la amenaza del descenso. Y se presenta además una jornada que a priori es propicia, porque todos los equipos que están por detrás del Sevilla juegan ante rivales de la zona alta, encuentros difíciles y muchos a domicilio. Es decir, Mestalla se presenta como una oportunidad de oro para poner tierra de por medio si el equipo de Mendilibar no pierde o gana, extremo éste que distanciaría definitivamente al Valencia ganándole además el goal average particular.

Porque los rivales que persiguen al Sevilla no tendrán una jornada asequible, ni mucho menos. A saber: el Cádiz recibe al Real Madrid; el Getafe, al Barcelona; el Almería visita al Atlético de Madrid; el Valladolid juega en Villarreal; y el Espanyol visita al Betis.

Pendientes del Comité de Competición

Éste es el contexto liguero de un Sevilla cuyo principal objetivo es amarrar cuanto antes la permanencia. Aunque para ello también ayudaría un buen resultado en Old Trafford que le dé alas para el crucial partido de Mestalla y que confirme la mejoría de un equipo herido por cómo se produjo el final del polémico partido ante el Celta, con las expulsiones de Pape Gueye y Acuña, que hoy debe conocer su sanción por parte del Comité de Competición tras mostrar su arrepentimiento y rechazar que dijera "puto personaje" a Pizarro Gómez.

Ninguno de los dos podrá jugar en Mestalla. Y tampoco puede hacerlo el franco-senegalés en Old Trafford, debido a que no pudo ser inscrito en Europa. Mendilibar tiene una pista con la banda izquierda ante el Manchester United, porque Alex Telles también es baja contra el Valencia. Podría formar en ese flanco con Acuña ante su ex equipo, para mantener frescos a los que vayan a jugar contra el Valencia.

Forzar o no forzar a Rekik o Marcao

En la zaga y la medular sí que se acentúa el dilema de Mendilibar. Joan Jordán es baja y la medular se queda algo desnuda Pape Gueye. Ya están disponibles Marcao y Rekik, lo que podría liberar a Gudelj para el centro del campo. Pero Mendilibar tampoco quiere forzarlos. Rekik sí habría tenido dos semanas completas antes de jugar en Mestalla, donde podría ejercer de lateral.

Y Mendilibar seguro que tendrá todo esto en cuenta para configurar un once ante el potente Manchester United. Está en juego el honor europeo del Sevilla, la moral del grupo y, de paso, la honrilla del debutante vizcaíno, aunque éste seguro que dará prioridad a la perentoria necesidad de la Liga.