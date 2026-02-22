El Sevilla anuncia nuevas medidas por la sanción a Matías Almeyda: "Es excesiva"

La sanción a Matías Almeyda es, y será durante un tiempo, uno de los temas de moda en el fútbol español. El técnico del Sevilla Fútbol Club ha sido castigado con siete partidos fuera del área técnica por su expulsión y posterior comportamiento frente al Deportivo Alavés. Pese a que la entidad hispalense anunció a través de un comunicado oficial que ofrecía su "total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo", además de compartir "el arrepentimiento y las disculpas expresadas" por el bonaerense, también dejó claro que haría "uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador".

Sin embargo, parece que el primer intento del Sevilla ha quedado en nada y el club trabaja en un nuevo recurso. José Ignacio Navarro, mano derecha de Antonio Cordón, comparecía en los micrófonos de DAZN antes del duelo que enfrentaba a los hispalenses con el Getafe en el Coliseum. Cuestionado acerca del castigo impuesto a Almeyda, el trabajador sevillista reconocía que deben "acatar las decisiones", aunque consideran "excesiva" la sanción. "Ayer (sábado) nos notificó Apelación que rechazaba los recursos, así que iremos al TAD y esperemos rebajar la sanción lo máximo posible", aseguraba el miembro de la dirección deportiva.