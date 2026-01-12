'Sevilla FC: Una sinfonía con la ciudad', novela de un aficionado inglés impresionado por el club y la urbe

El desamor produce las canciones más inspiradas. Algo así sostiene Joaquín Sabina cuando se le pregunta por sus temas preferidos para escribir. Algo así le pasó a Alam Gormley, natural de Bromsgrove (Inglaterra) es un veterano seguidor del Birmingham City al que le dolió tanto la salida del club de sus amores de Jude Bellingham al Borussia Dortmund en 2020 que comenzó a observar otros contextos futbolísticos. Comenzó por Alemania y siguió en España cuando el mediocampista fichó por el Madrid. Y aquí se fijó en el Sevilla.

Tanto quedó impresionado por la historia y las esencias del club sevillista -pese a su profunda crisis actual- que le inspiró su primera novela, SevillaFC: Una sinfonía con la ciudad, en la que mezcla costumbrismo y fútbol. Una visión antropológica de la ciudad y su imbricación con un club de fútbol que en este caso es el Sevilla.

Portada de la obrita creada por Alan Gormley sobre el Sevilla y Sevilla. / A. Gormley

El propio Alam Gormley presentó en su cuenta oficial de la red X su ópera prima como "una exploración lírica del Sevilla FC como expresión viva de su ciudad, donde el fútbol se convierte en música, memoria y pertenencia transmitida entre generaciones".

"En Sevilla, el juego no es un pasatiempo: es pulso, poesía y oración", dice la reseña del libro. "Su himno se eleva desde las calles encaladas, resuena en el taconeo de un bailarín, su corazón late en el rugido del Ramón Sánchez-Pizjuán", continúa la sinopsis, recogida en una entrevista que ha concedido al Bromsgrove Standard, diario local de su ciudad de origen.

La señal definitiva para elegir al Sevilla y Sevilla como protagonistas de su novela fue la coincidencia de su estancia en la ciudad con la goleada sobre el Barcelona el pasado mes de octubre: "Justo cuando salíamos de Sevilla para ir a otro lugar de España, ganaron al Barcelona 4-1; era la primera vez en años que les ganaban. Fue casi como una señal, así que me quedé con Sevilla como tema de mi novela corta".

Pero todo viene de más atrás... "Sigo a 15 clubes alrededor del mundo y, en un vuelo a España, leí sobre sus historias; uno de ellos fue el Sevilla". A Alan Gormley le impresionó la historia de la ciudad también. "Fue donde comenzó la conquista española de América y sé mucho sobre la ciudad: me encanta la historia, la música, los edificios, la comida y la cerveza..."

Pero este hincha del Birmingham va más allá que de una simple guía de viaje sobre la ciudad o una visión sobre cómo se vive el fútbol fuera de la Gran Bretaña. "Este no es sólo un libro sobre fútbol. Se trata de la pertenencia, del hilo rojo que une a las generaciones y de la canción que nunca se rinde", dice ya en referencia al Sevilla y al Himno del Centenario.

Su pequeña ópera prima verá pronto la luz como libro electrónico o PDF una vez sea revisado para su edición y Gormley es consciente de que no generará mucho dinero. En todo caso donará lo recaudado a caridad según explicó en el Bromsgrove Standard. "Nuestro centro deportivo para caminar (Walking Sports Hub) tiene una asociación con Primrose Hospice, por lo que es una opción, pero me encantaría conocer otras causas locales", asegura ilusionado este veterano hincha que encontró en el fútbol la receta para curar la herida del fútbol...