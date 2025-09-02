Iheanacho deja un remanente para fichar, con matices

Con una inversión de unos 10 millones de euros, menos de lo que cuesta anualmente la ficha y la amortización de algún futbolista de la época de Champions, Antonio Cordón logró darle a Almeyda casi todo lo que quería. La prioridad era reforzar el sistema defensivo y el centro del campo. Pero quedó algún puesto por delante por cubrir. Para tapar esa carencia, el Sevilla aún puede firmar a un futbolista libre, que no requiera traspaso o cesión, o esperar a enero para fichar algún cedido. Porque la rescisión de Iheanacho ha dejado un remanente que no pudo ser usado en la urgencia del último día.

“Había varios nombres y no voy a decirlos. Hemos preferido esperarnos al mercado de invierno o de jugadores libres y ver si en estos meses podemos ajustarnos un poquito más”, reconoció el director deportivo sevillista en su comparecencia nocturna del lunes.

Iheanacho estaba bloqueando las inscripciones de las nuevas incorporaciones, que no dependían tanto del traspaso de Lukébakio, ya que de ahí sólo puede invertir el 20% de la plusvalía por el límite salarial. Y su salida, pese a que ha tenido algún coste, deja la posibilidad económica de firmar a un jugador sin traspaso.

El problema ahora mismo es que el Sevilla tiene ocupadas en LaLiga las 25 fichas para cada equipo. Ya que no pudo darle a Almeyda ese último fichaje con lo que liberaba Iheanacho, Antonio Cordón accedió a la petición del argentino de poder contar con Ramón Martínez, que ya no es sub 23 y, por reglamento, no podía seguir alternando el primer y el segundo equipo. Una vez que hubiese jugado un solo partido con el Sevilla de Almeyda ya no podría volver al filial por edad.

Para fichar, así pues, necesitará liberar un hueco en la nómina de 25. Es lo que buscó hasta el final Cordón con Álvaro Fernández. El meta riojano no aceptó la propuesta de rescindir su contrato recién firmado como sí hizo Iheanacho. Aunque el coste del portero es mucho menor que el del delantero ahora mismo el Sevilla no podría fichar a ningún futbolista hasta que no dé de baja a alguno de los descartes que tuvo que inscribir en LaLiga.