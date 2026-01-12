El Sevilla anda los primeros pasos por el internacional venezolano Cásseres

El Sevilla habría dado un primer paso para incorporar al internacional venezolano Cristian Cásseres jr, centrocampista que milita en el Toulouse francés, equipo del que procede el chileno Gabriel Suazo, y que habría recibido incluso una primera oferta de 8 millones de euros procedente de la entidad nervionense.

La operación parece más bien destinada al próximo mercado de verano más que al que está abierto ahora y lo ha destapado el diario galo L'Equipe, que aclara que esta propuesta no ha tenido aceptación en el Toulouse y ha sido rechazada. Cásseres, a punto de cumplir 26 años, es un fijo en la selección venezolana, con la que ha jugado 44 partidos, y tiene contrato en Francia hasta 2027. Sin embargo, esta temporada no ha jugado apenas (2 partidos de Copa y uno solo de liga), de ahí que Antonio Cordón haya movido hilos para conocer su situación. Ocupa plaza de extracomunitario, un cupo que el Sevilla ahora mismo tiene cubierto con Alexis Sánchez, Suazo y Marcao, si bien el brasileño está a punto de obtener la nacionalidad española.

Apodado el Novillo (debido a que a su padre lo conocían como el Torito), el centrocampista, que puede jugar en varios puestos en la medular y que destaca por su fuerza no exenta de calidad, llegó al Toulouse procedente de la liga norteamericana, de los Red Bull New York, y en las dos últimas temporadas en la Ligue 1 ha sido un fijo en las alineaciones del equipo accitano, con una media de 36 partidos por campaña (32 cada una de los torneos ligueros 23-24 y 24-25).

Debido a la situación financiera del Sevilla actual sólo se entiende este movimiento como una prevención de cara al futuro, ya que en el Sevilla un jugador como Lucien Agoumé tiene el cartel de posible venta y si no puede pagar la opción de compra de Batista Mendy, éste debe volver a Turquía. Además, lo normal es que tanto Nemanja Gudelj como Joan Jordán ya no estén tampoco.