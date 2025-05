Sevilla-Real Madrid: El partido es entre consejo y afición

Último partido del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la tristísima temporada 2024-25. Triste por muchos aspectos. Empezando por la gestión política del club con su adenda deportiva y terminando por las noticias en torno a la reacción del sevillismo que han dado la vuelta por los noticiarios y tertulias nacionales debido a los extremos virulentos que tomaron las protestas: el intento de asalto de la ciudad deportiva y el muñeco colgado en un puente de la SE-30 amenazando a José María del Nido Carrasco. Hechos execrables que son la descarnada respuesta llevada al extremo intolerable de una afición angustiada y hastiada y con todo el derecho del mundo a protestar fuerte y alto.

De eso tratará el partido de hoy, de las protestas del sevillismo por la deriva institucional de un club que si llega a verse en el trance terrible del descenso a Segunda Divisón se habría visto abocado a una situación límite que incluso podría haber puesto en peligro su supervivencia como sociedad anónima deportiva. Tal es la deriva de los acontecimientos y la gravísima crisis económica por el endeudamiento, el déficit y el compromiso de una línea de crédito que será difícil de ir cumpliendo sin el equipo en competición europea... Imaginen en Segunda División, imaginen...

Onces probables. / Infografía / E.F.

Se juega la penúltima jornada en Nervión sin que ninguno de los contrincantes tenga nada en juego. De hecho, se da la circunstancia extraña de que es el único encuentro de la trigésima séptima fecha del campeonato de Primera División en el que no se dirime absolutamente nada. Bueno, el Sevilla, que parte como decimocuarto, aún puede quedar decimotercero –si puntúa y el Girona pierde con la Real Sociedad– o decimoséptimo –si no puntúa y ganan Getafe, Espanyol y Alavés–. Pero esto es lo de menos. Todo un Sevilla-Real Madrid, un clásico de la Liga, sólo tiene el aliciente de ver cuál es el comportamiento de la afición sevillista y cuáles son las respuestas que pueda dar el consejo de administración para intentar que las anunciadas movilizaciones no se salgan de madre.

Desde el miércoles el sevillismo de base se puso en movimiento. Una vez conocido que el equipo estaba salvado matemáticamente por la derrota del Leganés en Villarreal, los Biris Norte anunciaron su idea para expresar el tremendo descontendo del sevillismo. Su idea de no entrar en los primeros 45 minutos fue secundada el jueves por la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y el viernes por Accionistas Unidos. El sevillismo, que se volcó con rabioso brío con el equipo en los últimos partidos decisivos y resultó clave con su apoyo para el triunfo sobre Las Palmas, está ya completamente volcado en echar a este consejo de administración. No aguanta más, no tiene ni un pase. Yla dialéctica entre consejo y sevillismo puede dejar episodios que es de esperar no rayen en la violencia.

Porque esa es otra. Con lo deportivo en un plano absolutamente secundario, el Sevilla podría arriesgarse a una sanción si las lógicas protestas del sevillismo derivaran en lanzamiento de objetos o intentos de invasión de campo o del palco o incluso agresiones, que ya se dieron en la persona de Ignacio Navarro, el psicólogo. Como recordó Joaquín Caparrós en la previa, una cosa es la protesta y otra la violencia. Y cuidado porque tanto las fuerzas del orden como la Liga estarán muy atentas a lo que ocurra en el Ramón Sánchez-Pizjuán y puede haber sanciones ejemplarizantes, como tantas veces ha sucedido por Nervión.

Hoy el sevillismo dejará nuevamente muy claro que quiere una solución ya. El problema es que el lío accionarial requiere mucho tiempo. La solución no será de un día para otro. Hace falta paciencia. Algo que ya nadie tiene...