Suazo regresa en la amarga resaca y de Vargas aún no hay noticias

La vuelta de manera parcial con el grupo de Gabriel Suazo ha sido la novedad en el entrenamiento del Sevilla de este martes amargo tras lo ocurrido en el Sánchez-Pizjuán en el partido ante el Celta. El defensa chileno había sufrido un desgarro en el gemelo que lo había mantenido apartado de los terrenos de juego durante varias semanas.

El ex jugador del Toulouse se perdió por ello los encuentros ante Valencia, Oviedo, Alavés, Levante y Celta. Jugó un rato en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, recayendo y teniendo que ser sustituido por Oso a la hora de juego.

Para la cita ante el Elche el próximo lunes será muy precipitado, pero el chileno ha dado un paso y el equipo necesita que se pongan al frente los jugadores profesionales y más experimentados.

El equipo hizo trabajo de recuperación y todos siguen pendientes de la nueva lesión de Rubén Vargas, para lo que el club no ha ofrecido parte médico. Siguen fuera además Azpilicueta, Alfon y Marcao. Aparte, claro, de los nigerianos Akor Adams y Ejuke.