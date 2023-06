¿Está Jorge Javier Vázquez en condiciones de presentar a 'Gran Hermano', que vuelve?

A partir de septiembre Telecinco recuperará el formato Gran Hermano. Será con la versión VIP, la de famosos, y es la primera edición que se celebra tras la sentencia contra la productora de este espacio, Zeppelin, y contra un ex concursante, José María López, que cometió abusos sexuales contra su entonces pareja en el programa, Carlota Prado.

El acusado y la productora han sido condenados a reducidas penas (en el caso de López han sido 6.000 euros de indemnización y 15 meses de cárcel que no cumplirá) de las que no va a poder recurrir la víctima al no haber estado personada en la acusación de lo vivido en la casa en 2017.

Mediaset quiere pasar página de aquel episodio acaecido en la última edición de anónimos, conducida por Jorge Javier Vázquez. El que fuera presentador de los realities de Telecinco está de baja indefinida y dado su enfrentamiento con la actual dirección de la cadena en estos momentos no se sabe qué será de su futuro. El formato de Gran Hermano regresa y lo hará con un rostro femenino, tal como pasó en sus primeras ediciones. Mercedes Milá tiene su relevo en Marta Flich. La compañera de Risto Mejide en Todo es mentira ha sido presentada como la nueva conductora de esta edición con famosos.

Con Telecinco necesitada de audiencia y de renovadas señas de identidad, Zeppelin apela a los orígenes de este formato que vino a revolucionar la parrilla en abierto en el año 2000 con una fórmula sobreexplotada en horas de pantalla. Tras la experiencia de estos dos decenios en antena GH regresa con intención de recuperar seguidores e interesar a las nuevas generaciones.

Para Flich, economista, que se hizo popular por vídeos virales de análisis, será su gran oportunidad de ganar peso entre los rostros de Mediaset. Zeppelin (del grupo Banijay Iberia) reabrirá así las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra que vino acogiendo las convivencias, inmueble que se recupera así y del que se estaba a la espera de la resolución judicial de lo ocurrido en el año 2017.

Mediaset ha presentado oficialmente el proyecto a accionistas y anunciantes asegurando que se mantendrá “la esencia del formato” pero habrá novedades en su mecánica que lo renovarán ante la audiencia. Tras Supervivientes, que ha permanecido en la parrilla a lo largo de estos años, vuelve así su relevo de cada temporada.

Las cifras de 'Gran Hermano'

Gran Hermano ha tenido 66 adaptaciones y 550 ediciones producidas en todo el mundo desde su estreno en 1999 en Países Bajos. En 2022 registró su año de mayor éxito internacional con el lanzamiento de 33 ediciones en 26 mercados distintos.