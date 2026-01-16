Toros en enero: Antena 3 ofrece los encierros blancos desde esta localidad

Antena 3 retransmite este fin de semana, en directo y para toda España, la tercera edición de los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes (Madrid), que se celebran el sábado 17 y el domingo 18 de enero como parte de las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. La cadena de Atresmedia mantiene desde 2004 su cobertura habitual de los encierros tradicionales de esta localidad, los más importantes de España después de los de Pamplona y con 500 años de historia, y desde 2024 apuesta también por esta modalidad invernal, que ha atraído a miles de corredores y participantes en sus dos primeras ediciones.

La emisión comienza ambos días a las 10:45 horas (con el encierro a las 11:00 h), ofreciendo una cobertura completa que incluye conexiones en directo, análisis y comentarios especializados.El despliegue técnico y humano de los informativos de Antena 3 involucra a más de cincuenta profesionales (periodistas, cámaras, realizadores, productores y técnicos de sonido), con cerca de quince cámaras distribuidas a lo largo del recorrido para captar cada detalle. Al frente de la retransmisión estará Sonsoles Martín, periodista de Antena 3 Noticias, acompañada por Miguel Ángel Silva (de Espejo Público), quien realizará la cobertura a pie de calle desde distintos puntos del trazado con conexiones en vivo. Cada jornada contará con comentaristas invitados: este sábado participarán el instagramer Tomás Páramo (quien además lanzará el cohete inaugural) y el diestro Uceda Leal.

El domingo será el periodista de Atresmedia Jalis de la Serna y la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández. Además, el torero local Diego García acompañará a Silva durante la cobertura en la calle.

La experiencia se extiende al ámbito digital: la web de Antena 3 Noticias ofrecerá minuto a minuto y streaming en directo de cada encierro, mientras que la plataforma atresplayer permitirá seguir las emisiones en vivo y acceder al archivo completo de las coberturas de los encierros de San Sebastián de los Reyes desde 2014. Tras cada encierro (los días 17 y 18), habrá sueltas de reses en la plaza de toros, completando una programación festiva que combina tradición, emoción taurina y gran interés turístico nacional.

Los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes (Madrid) son un evento taurino muy reciente. Nació en 2024 como una extensión invernal de los famosos encierros tradicionales de la localidad.

El origen de los encierros en general en San Sebastián de los Reyes se remonta al siglo XVI: el primer documento histórico data del 23 de marzo de 1525, cuando una provisión del emperador Carlos V ordenó al Arzobispado de Toledo devolver a los vecinos lo cobrado en sus fiestas, incluyendo lo referente a “correr toros”. Solo 33 años después de la fundación del municipio por los Reyes Católicos (en 1492), ya se asociaban las celebraciones patronales con esta práctica, que evolucionó hasta convertirse en el rasgo más icónico y diferenciador de las fiestas locales.

Los Encierros Blancos nacieron para complementar las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir (que se celebran en enero), trasladando la emoción taurina al invierno y permitiendo que los corredores y aficionados disfruten de la tradición fuera de la temporada estival habitual (agosto-septiembre). En su primera edición de 2024, se celebraron con reses recorriendo las calles en pleno frío, lo que generó gran expectación y atrajo a participantes de toda España.

Desde entonces, se han consolidado como un evento anual. Ahora serán retransmitidos en directo por Antena 3 y con un fuerte apoyo municipal. Estos encierros mantienen el recorrido clásico por el casco histórico (el mismo que en verano), con toros de ganaderías reconocidas, máxima seguridad y un ambiente festivo que incluye sueltas de reses posteriores en la plaza. Su nombre “blancos” alude al invierno, diferenciándolos de los encierros “coloridos” de verano.