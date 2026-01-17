El festival de Guillena se celebrará finalmente el 22 de febrero

La coqueta plaza de Guillena volverá a ser el escenario de un nuevo festejo benéfico.

Guillena acogerá el próximo 22 de febrero, a partir de las 16.30 horas, la III edición del festival taurino a beneficio de la familia de Loli Romero Florido, vecina de la localidad que perdió la vista en un incendio que ocurrió hace varios meses en su vivienda ubicada en Alcalá de Guadaíra. Este evento estaba programado para el pasado mes de octubre pero las inclemencias meteorológicas obligaron a suspenderlo.

El cartel lo conforman Jesulín de Ubrique, Manuel Jesús El Cid, David Fandila El Fandi, Manuel Escribano, Ginés Marín y el novillero Javier Torres Bombita. Los novillos serán de la ganadería de Espartaco. Asi mismo el festival contará con la actuación de Paco Candela que interpretará temas de su repertorio mientras los diestros ejecutan sus faenas.

Jesulín, Escribano y Espartaco asistieron a la presentación del festival el pasado mes de septiembre. / M.G.

Arenas de San Nicasio, con su gerente Jorge Cutiño a la cabeza, es la empresa organizadora del evento junto al empresario Manuel Expósito, y cuentan con la colaboración del propio Ayuntamiento de Guillena.

La venta de entradas será desde el domingo, 1 de febrero, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas en la oficina de Servicios Integrales en Guillena que se ubica en la avenida de las Pajanosas, 58. De igual modo se ha habilitado el teléfono de información y reservas: 626125464.