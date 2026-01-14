'Tardes de Soledad', la impactante película de Albert Serra, nominada a dos premios Goya

La película Tardes de Soledad de Albert Serra se ha alzado con dos nominaciones en la 40 edición de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El descarnado retrato de la tauromaquia del director catalán, protagonizado por Roca Rey, ha sido nominada a la mejor película documental mientras que el propio Serra está nominado como autor de la mejor dirección logrando por primera vez que un director de un documental entre en esta categoría.

Este trabajo ha supuesto una amplia cosecha de galardones para Albert Serra que fue ganador del Premio Nacional de Tauromaquia 2024 que recibió enel Senado, ex-aequo con la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y acompañado del principal protagonista del trabajo: el diestro Roca Rey que tomó la palabra en el Senado, escenario de cámara baja para proclmar su amor por el toro bravo y la admiración por la “nueva mirada” abierta por la película de Serra. “Lo que importa es el toro y el toro ha ganado”, remachó Roca el pasado 3 de marzo.

Serra iba a deshacerse entonces en agradecimientos hacia Roca Rey, protagonista absoluto de una filmación que obligó a seguirle de plaza en plaza, colocando una cámara en los momentos más íntimos del torero; brindando un enfoque novedoso en el diálogo entre el toro y el matador. “La película existe única y exclusivamente gracias a su sorprendente generosidad” reconoció Serra. “Quise corresponderle de la mejor manera posible y desde mi punto de vista, desde mi manera de hacer, desde mi oficio, era haciendo la mejor película posible porque pensaba que a la larga, o la corta, acabaría honrando la tauromaquia”, añadió.

Serra ya había logrado la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2024 y también sería galardonado con el trofeo Hemingway dentro de los Premios Andalucía de Tauromaquia que recogió el pasado 26 de marzo en compañía, una vez más, del propio Roca Rey que había sido refractario en un primer momento al resultado de la película -llegando a precipitar la ruptura con su apoderado Roberto Domínguez- y se acabó rindiendo a la evidencia ante la impresionante cosecha de reconocimientos logrados por un documental que ha llevado el mundo taurino a planos insospechados en el actual panorama sociocultural.

Serra volvió a alabar la “generosidad extrema” de Roca Rey, protagonista de esa cinta que también se ha exhibido en el circuito comercial. “Esta película no existiría sin él” señaló en el realizador en el Palacio de San Telmo explicando que había querido hacer "un retrato riguroso, rico, complejo y verdadero, trascendente de este espectáculo”. Serra habló de “compromiso, valor, de lo plástico… que no puede ir separado de todo lo demás y si hay algo de crueldad o crudeza es porque la trascendencia de todo el espectáculo lo requiere como ritual y a partir de ahí hay que entenderlo todo”.

El mundo del toro, de esta forma, se hará presente en la ceremonia que se se celebrará el 28 de febrero en el Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona.