El canal de la Plaza de España se ha vaciado para permitir la restauración de parte de la balaustrada de mármol y el borde superior de la ría. Los trabajos, coordinados por la Gerencia de Urbanismo, incluyen también la limpieza y desinfección del vaso antes de su nuevo llenado. El vaciado comenzó el día 14 para retirar los peces y proceder a la limpieza, y las labores de restauración se iniciaron el día 18, con una duración estimada de unas tres semanas. En total, la intervención completa —vaciado, limpieza, restauración y llenado— se prevé que dure aproximadamente un mes.