El IV Hay Festival Forum vuelve a situar a Sevilla como capital internacional de las ideas el 16 y 17 de febrero

Con la intención de propiciar espacios de encuentro y diálogo que sirvan de inspiración y motor de transformación cultural y social, el Hay Festival Forum regresa los próximos 16 y 17 de febrero a Sevilla para celebrar su cuarta edición en la capital andaluza con destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional de la cultura, el pensamiento y el arte que compartirán reflexiones e ideas en catorce actividades que tendrán lugar en la Fundación Cajasol, Fundación Valentín de Madariaga, Universidad de Sevilla-Escuela Técnica Superior de Arquitectura y EUSA Campus Cámara de Comercio de Sevilla.

Así, durante estos dos días, una veintena de escritores, artistas, filósofos, periodistas culturales, editores y lectores participarán en charlas, conferencias y presentaciones de libros que abordan temáticas tan diversas como los exilios personales y políticos; el desarraigo; la construcción de la identidad; las influencias y los vínculos culturales o la emergencia climática, situando en definitiva a la cultura como motor de progreso social.

"Las expresiones culturales actúan como poderosas herramientas para la reflexión y la creación de nuevas y mejores realidades. El Hay Festival no es un evento más, es una propuesta para cuestionar nuestra actualidad y definir colectivamente el futuro que queremos”, explica Sheila Cremaschi, directora desde su fundación del Hay Festival Segovia y el Hay Festival Sevilla y elegida por Forbes entre las 75 mujeres latinas a seguir 2024, entre otros muchos reconocimientos.

Por su parte, la CEO de Hay Festival Global, Julie Finch, señala que en los últimos "doce meses hemos visto la velocidad a la que nuestro mundo puede cambiar y los grandes desafíos que enfrentamos en nuestros tiempos. Este es el programa de Hay Festival para abordar nuestros desafíos compartidos con determinación y esperanza, celebrando las nuevas ideas y el poder de la narración para mejorar nuestras vidas”

De esta forma, el Hay Festival Forum Sevilla reunirá este año a reconocidos nombres del panorama literario nacional, como María Dueñas, Juan Bonilla o Martín Caparrós, junto a otros como la canadiense Nancy Huston, la escritora francesa, Sophie Demange, el sudanés Abdelaziz Báraka Sakin, el español de ascendencia británica, Tomás Graves; además de expertos y personalidades de otros ámbitos de pensamiento como el filósofo Javier Gomá, el pintor Rashid Diab, las responsables editoriales Erna von der Walde y Ana Gavín o los periodistas Alban Ekaim, Helena de Bertodano, Irene Hernández Velasco y Alberto Grimaldi.

Además, bajo el convencimiento del poder de la cultura para la transformación social, la directora del evento ha apuntado como objetivos de la edición la necesidad de ofrecer propuestas al público joven que contribuya a despertar su interés por el arte y la cultura y a desarrollar o del pensamiento crítico y, así como la de poner en marcha iniciativas para colectivos en riesgo de exclusión social, apoyando a quienes trabajan en este ámbito en la ciudad.

Para ello, el Hay Festival ha apostado por la programación juvenil, que ocupa más peso que nunca en el cartel del Festival con talleres, encuentros y sesiones de dinamización lectora. Así, se llevarán a cabo un encuentro con la bookinfluencer y escritora, Patricia Ibárcena, una de las voces más prestigiosas en la prescripción literaria juvenil que cuenta con casi 150 mil seguidores en Instagram y otro, en colaboración con el campus universitario de EUSA, con la gestora cultural y experta divulgadora en jardines Sofía Barroso.

También para universitarios están dirigidos dos talleres. El taller Fotografía con Smartphones, realizado en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la US y a cargo de Lisbeth Salas, experta en fotografía documental y de temas literarios que ha publicado fotolibros como Apuntes para un inventario sobre Carmen Martín Gaite; La tercera ciudad, de Álvaro Pombo; Los días y las cosas, de Luis Mateo Díez, ‘ostros y decires, del poeta Rafael Cadenas (los tres galardonados recientemente con el Premio Cervantes) e Infinitamente Serio, de Enrique Vila Matas. Y el Taller de autobiografía mínima: La escritura del yo, en colaboración con el campus Cámara de Comercio de Sevilla EUSA, que imparte Beltrán Gambier, el director de la revista Intramuros, pionera en español en la escritura del yo.

Por otro lado, el alumnado de distintos centros educativos de zonas vulnerables de la ciudad disfrutará del show del mago Luigi Ludus acerca de la magia de los libros y el poder evocador de la lectura.

En la línea de colaborar con colectivos en riesgo de exclusión social el Hay Festival no sólo organiza el encuentro de María Dueñas con el Club de Lectura y Escritura de la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur de Sevilla, que trabaja con notable esfuerzo para facilitar el progreso social a través de la lectura, sino que continuará su relación con sus participantes que tendrán la oportunidad de hermanarse con otros clubes de lectura de Segovia, donde viajarán en el mes de septiembre para proseguir su camino de desarrollo personal a través de la lectura.

Colaboraciones

Con este encuentro internacional, la capital andaluza se consolida como escenario de esta prestigiosa cita tras el éxito cosechado en ediciones anteriores y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), Open Society Foundations, Instituto Francés-Embajada de Francia, Embajada del Reino Unido, Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial, Fundación Cajasol, Fundación Valentín de Madariaga, EUSA Campus Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación José Manuel Lara, Asociación Entre Amigos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, Editorial Siruela, Editorial Galaxia Gutemberg, Libreria Botica de los lectores, Fórmula cultural, Archivo de Indias, Castillo de Almodóvar, Fundación Casa de Alba, Casa Las Dueñas, Hotel Inglaterra y Around art.

Hay Festival España ha celebrado ya 21 ediciones ininterrumpidamente en Castilla y León (Segovia), a la que sumó dos ediciones exitosas en Andalucía (celebradas en la Alhambra de Granada). La institución vuelve a apostar por Sevilla en esta cuarta edición con el horizonte puesto en la próxima celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, un hito en la historia reciente de la ciudad que dio origen a la imagen moderna que la capital andaluza exportó al mundo.

Las entradas y los abonos de Hay Festival están a la venta en www.hayfestival.com. La entrada es gratuita para los estudiantes. Los encuentros se podrán seguir presencialmente y también de manera gratuita vía streaming en la misma web.

Programación detallada

El Hay Festival Forum Sevilla arrancará el lunes 16 de febrero (19 horas) con la conversación Claves para dos culturas, que protagoniza el escritor Tomás Graves con Irene Hernández Velasco. Hijo de un referente de la literatura internacional, como Robert Graves, Tomás Graves ha desarrollado sus inquietudes en facetas tan diversas como la fotografía, la música, la traducción, la impresión y la escritura, además de coorganizar el primer Hay Festival en España. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la casa familiar en Mallorca, donde su padre recibía a personalidades de la cultura mundial con las que convivía de tú a tú, sin formalidades. Todas esas vivencias que le sirvieron de estímulo y marcaron su manera de ver el mundo, siempre a caballo entre la cultura británica y española, las recoge precisamente en su última obra, Afinando al alba.

Graves hablará de su vida y su obra con la periodista Irene Hernández Velasco, que trabajó en El Mundo como corresponsal en Nueva York, Roma, Londres y París, hasta 2023, cuando se incorporó a El Confidencial, donde es jefa de Cultura.

En la misma sede, a las 20:00 tendrá lugar la conferencia de la bookfluencer y escritora, Patricia Ibárcena, titulada Redes sociales: atraer jóvenes a la lectura. Aquí, la autora de Hijos Dorados, hablará sobre el auge de la lectura en la población juvenil, los géneros que más atraen a los jóvenes lectores y de qué forma contribuyen las redes a crear comunidades lectoras. Fundadora de la agencia literaria Litagency, Ibárcena, abogada de formación, lleva años creando contenido literario en redes sociales, donde cuenta con una amplia cantidad de seguidores (146.000 en Instagram), siendo la gran referente; de hecho, una recomendación literaria suya moviliza a miles de adolescentes en la misma dirección.

El martes 17 de febrero a las 11:00 dará comienzo la segunda jornada en el Campus Cámara de Comercio de Sevilla con la charla Dibujar la naturaleza, que impartirá Sofía Barroso y presentará Javier Fernández, director general del campus Universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla (EUSA). Sofía Barroso se ha convertido en una experta divulgadora de los paisajes gracias a su empresa Around Art, a través de la cual organiza viajes personalizados a jardines históricos o de nueva creación. En este acto, hablará de esas experiencias en jardines andaluces y de muchos de sus secretos escondidos, experiencias que elevan el concepto del turismo y lo engarzan con la cultura y la naturaleza.

Barroso es además licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y una de las galeristas más prestigiosas del país. De hecho, ha sido conservadora y gerente del Museo Español de Arte Contemporáneo de la Fundación Juan March en Palma de Mallorca (1995-1997) y organiza el programa de coleccionistas de ARCO desde su inicio, entre otras cuestiones.

A las 12:00 en la Fundación Cajasol los más pequeños podrán disfrutar del show Un libro, una oportunidad del mago Luigi Ludus, dirigido al alumnado de las zonas más vulnerables de la ciudad. Con la finalidad de acercar de una manera lúdica y divertida la pasión por los libros a y convertir así al libro y a la comprensión lectora en herramientas fundamentales para el desarrollo educativo de estos menores, la actividad busca abrir puertas hacia un futuro más justo y con más oportunidades.

A continuación, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Campus Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla) tendrá lugar a las 13 horas el taller de Fotografía con smartphones a cargo de Lisbeth Salas, fotógrafa y colaboradora habitual del suplemento Cultura/s de La Vanguardia. En este taller práctico, que lleva por título Domadores de luz, los participantes podrán aprender a convertir sus instantáneas casuales del móvil en imágenes personales.

Además, a la misma hora, en el campus Cámara de Comercio de Sevilla EUSA, Beltrán Gambier, el director de la revista Intramuros, pionera en español en la escritura del yo, impartirá el Taller de autobiografía mínima: La escritura del yo.

A punto de cumplir sus primeros 30 años de actividad ininterrumpida y con la mayor colección de autobiografías mínimas (más de 600 textos escritos especialmente para Intramuros) de grandes personalidades de la literatura que incluyen a tres premios Nobel de Literatura (Herta Müller, Günter Grass y Mo Yan), Intramuros tiende a construir una red de rescate del patrimonio de la memoria de la comunidad lingüística de los que escriben y sienten en español.

María Dueñas en la Fundación Cajasol

Por la tarde, a las 17:00, la Fundación Cajasol acogerá la conversación Los exilios en María Dueñas, que mantendrá la exitosa escritora, María Dueñas, con la directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, Ana Gavín, y lectoras del Polígono Sur de Sevilla. Bajo el convencimiento de que el destino de las personas no solo está marcado por sus relaciones humanas, sino también por las geografías que habitan, la escritora María Dueñas, hablará sobre su última novela Por si un día volvemos, (en la que narra estas vidas que cambian obligadas por sus condicionantes sociales), con las integrantes del Club de Lectura y Escritura de la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur de Sevilla, que trabaja con notable esfuerzo para facilitar el progreso social a través de la lectura. Este club, formado por mujeres, se reúne cada semana desde hace 10 años y se adentra en la lectura como forma de crecimiento personal.

Justo después, a las 18:00 en la misma Fundación Cajasol, la escritora francesa Sophie Demange conversará con Zélie Perpignaa, agregada para el Libro, el Debate de Ideas y las Mediatecas en el Institut Français de España, sobre la ‘Literatura como denuncia’, abordando cómo el arte puede servir de denuncia social y de esa forma, mejorar la vida de las personas. Es lo que ha hecho precisamente Demange que, tras estudiar Literatura, y pasar varios años en la India y en México, regresó a Francia, donde ha trabajado con asociaciones humanitarias que atienden a personas sin hogar, trabajadoras sexuales y menores no acompañados. Actualmente se dedica a la protección de niños con diversidad funcional. Las carniceras es su primera y exitosa novela. Se trata de un vibrante thriller que denuncia, emociona y celebra la sororidad como arma y refugio.

A continuación, a las 19:00, la escritora Nancy Huston se adentrará en el complejo mundo de las identidades que aborda en su última novela Te llamaré Francia, que indaga en cuestiones como el desarraigo. De esta forma, junto al periodista corresponsal francés -que vive en Sevilla y trabaja para Radio France y otros medios como Reporterre, Le Télégramme, Slate, Basta!-, Alban Ekaim, la autora conversará sobre su obra e influencias en un acto presentado por Zélie Perpignaa, agregada del Libro del Instituto Francés.

Nancy Huston, nació en Canadá en 1953. Su lengua materna es el inglés, pero escribe sus libros en francés. Ha publicado numerosos libros de ensayo, novelas y obras de teatro, entre los cuales destacan Instrumentos de las tinieblas (1998), Marcas de nacimiento (Premio Femina 2006, primera edición en español, 2008), La huella del ángel (2009), Labios de piedra (2019); Árbol del olvido (2022); y la citada Te llamaré Francia (2025).

A la misma hora (19:00), pero en la Fundación Valentín de Madariaga, se celebrará la presentación de Otras historias del Archivo de Indias, en la que intervienen dos de sus autores, los escritores Juan Bonilla y Martín Caparrós, la editora de la publicación, Erna von der Walde, moderados por Cristina Fuentes Laroche, directora internacional del Hay Festival.

Otras historias del Archivo de Indias, una antología próxima a publicarse con Anagrama, recoge textos de diez reconocidos autores iberoamericanos inspirados en documentos conservados en el Archivo General de Indias. Este proyecto del Hay Festival y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) pretende acercar el vasto acervo documental del archivo al público general, rescatando, desde una diversidad de voces, algunas de las muchas historias registradas.

Juan Bonilla es autor de novelas, poemas, ensayos y relatos; su obra Prohibido entrar sin pantalones fue ganadora de la primera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2014. En 2020, su novela Totalidad sexual del cosmos, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa. Martín Caparrós ha sido y es, como periodista y escritor, la voz de los desheredados de países vulnerables. Ha sido premiado con el Planeta y Herralde de novela; los premios Tiziano Terzani y Caballero Bonald de ensayo; los premios Rey de España, Moors Cabot y Ortega y Gasset de periodismo. Ha publicado más de 30 libros en más de 30 países, destacando Sinfín, Un día en la vida de Dios y Blue; el ensayo Ñamérica y Antes que nada, sus memorias.

A continuación (20:00), el pintor Rashid Diab y el escritor Abdelaziz Báraka Sakin, ambos sudaneses, dialogan sobre sobre la creatividad en un diálogo donde compartirán las dificultades que sufren muchos artistas por ejercer su libertad creadora. Asimismo, hablarán de las fuentes de inspiración que provienen de los sonidos de las letras y las palabras, es decir, de la esencia de pronunciar la idea en su vida, dentro de un entorno saturado de costumbres, tradiciones y una historia ancestral.

Rashid Diab se graduó en 1978 en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Jartum, y obtuvo una beca para viajar a España, donde se licenció en pintura y grabado por la Universidad Complutense de Madrid. En 1991, obtuvo su doctorado sobre el arte tradicional y contemporáneo del Sudán. En los 70, sus obras empezaron a ser adquiridas por museos, bibliotecas y coleccionistas privados. Recientemente, por el Instituto de Arte Contemporáneo de Nairobi y la Fundación de Arte Ramzi y Saeda Dalloul (DAF). En 1999 retornó a Jartum y en 2005 inauguró el Centro de Arte Rashid Diab, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la erradicación del analfabetismo cultural, donde se impartían cursos para niños, residencias artísticas y exposiciones de artistas sudaneses La guerra que estalló en 2023 en Sudán obligó a Diab a regresar a España. En 2013 fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito Civil por el entonces Rey de España Juan Carlos I.

El escritor Abdelaziz Báraka Sakin es autor de más de una decena de novelas y siete colecciones de cuentos, ganador en 2011 del prestigioso premio Al Tayeb Salih. Su novela más popular, El Mesías de Darfur, fue publicada en 2012 en Sudán y versa sobre el genocidio ocurrido en la región sudanesa a la que alude el título. La obra fue censurada y destruida por el Gobierno de Sudán, y su autor, primero encarcelado y luego obligado a exiliarse, En la actualidad vive en Francia, tras hacerlo primero en Austria, y su obra circula clandestinamente en Sudán. Francia le ha distinguido con importantes reconocimientos como el Prix du Literature Arabe del Institut du Monde Arabe de París por su novela Les Django (2020), y la más alta distinción cultural que entrega el Gobierno de Francia, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras (2023).

Por su parte, el teatro de la Fundación Cajasol acogerá a partir de las 20:00 la charla que mantendrá el filósofo Javier Gomá con la periodista, Helena de Bertodano, bajo el título Ejemplaridad como progreso social.

Según Gomá, quien considera que la sociedad debe seguir escandalizándose de lo que considera reprobable, hay que trabajar en una ejemplaridad más igualitaria. Director de la Fundación Juan March y de la Cátedra de la Ejemplaridad | CUNEF Universidad, Gomá es una figura clave en la filosofía española. Es presidente del Consejo Asesor de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, patrono del Teatro Real y miembro de su Consejo Asesor. Por su primer libro, Imitación y experiencia —donde sentó los fundamentos de una teoría general del ejemplo y su imitación— obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de 2004. Ha recibido otros muchos galardones por sus libros, que abarcan el ensayo y el teatro. Su último ensayo publicado es Fuera de carta (2025); y el pasado mes de noviembre se estrenó la versión teatral de Filosofía mundan, que en 2026 inicia una gira por toda España. Habitual de los medios de comunicación, actualmente, mantiene una columna dominical en El Mundo, y colabora en el programa La Brújula de Onda Cero.

Helena de Bertodano es periodista especializada en entrevistas para publicaciones como The Times, The Telegraph y The Observer. Ha entrevistado a más de 1.000 personas en los últimos 25 años, entre ellas al Dalai Lama, Meryl Streep, George Soros, Ringo Starr, Umberto Eco, Kurt Vonnegut y Mario Vargas Llosa

Por último, la clausura del Hay Festival (a las 21 horas) abordará la cuestión de la emergencia climática, el desarrollo territorial y la innovación hídrica en el encuentro El valor de cada gota: El compromiso de las ciudades con su recurso más vital, que modera el periodista Alberto Grimaldi y en el que distintos expertos analizarán ¿cómo pueden las ciudades proteger su recurso más escaso para garantizar un futuro resiliente? y pondrán en valor el papel de Sevilla como modelo de inspiración a través de su ambicioso plan de inversiones y la reciente alianza con CAF.

Sobre el Hay Festival

Hay Festival Global es una organización benéfica que ofrece festivales globales de historias, ideas y nuevas posibilidades. Como antídoto contra la polarización, el Hay Festival reúne voces diversas para escuchar, dialogar, debatir y crear, abordando algunos de los mayores retos políticos, sociales y ambientales de nuestro tiempo. A través de festivales únicos en lugares únicos de todo el mundo, además de foros, plataformas digitales y programas de aprendizaje, el Hay Festival celebra e inspira diferentes perspectivas y puntos de vista.

En 1987, el Hay Festival nació en la ciudad literaria de Hay-on-Wye, Gales. Treinta y ocho años después, la organización benéfica organiza eventos y proyectos en todo el mundo, desde la histórica Cartagena de Indias en Colombia hasta el corazón de ciudades de Perú, México, España y Estados Unidos.

El Hay Festival llega a millones de personas en todo el mundo cada año y continúa creciendo e innovando, obteniendo múltiples premios a lo largo de los años, incluyendo el estatus de Festival de Santuario otorgado por la organización benéfica para refugiados City of Sanctuary UK y, en 2020, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.