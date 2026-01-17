'Kurios', el espectáculo del Circo del Sol llega este fin de semana a Sevilla: horarios, precios de las entradas y dónde aparcar

Sevilla asiste este fin de semana a la llegada de Kurios - Gabienete de curiosidades al Charco de la Pava. La Gran Carpa del Circo del Sol abrirá sus puertas este sábado 17 de enero, con uno de los espectáculos más aclamados de la ilustre compañía. Escrita y dirigida por Michel Laprise, esta propuesta invita al espectador a descubrir un gabinete de curiosidades dominado por la curiosidad y la imaginación. El Buscador, su protagonista, cree en la existencia de un mundo oculto e invisible, un lugar donde nacen las ideas imposibles y los sueños más grandiosos.

Al Buscador lo acompañará una serie de personajes extravagantes y benevolentes que llenarán este gabinete de curiosidades de acrobacias, contorsiones, saltos y equilibrios. Sobre el escenario, más de 50 artistas y un total de 464 elementos de utilería que hacen de Kurios un espectáculo de récod. El público sevillano podrá conocer el vibrante universo del Circo del Sol hasta el próximo domingo 8 de marzo, pero ¿cómo conseguir entradas y cuánto cuestan?

¿Dónde comprar las entradas para el Circo del Sol en Sevilla?

La compañía canadiense permanecerá en Sevilla a lo largo de siete semanas semanas. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del Circo del Sol gran variedad de sesiones, con precios que oscilan entre 54 y 150 euros. Las funciones se celebrarán casi todos los días: los miércoles y jueves habrá un pase único a las 20:30 horas, los viernes habrá sesiones a las 18:00 y 21:30 horas; y los sábados los espectáculos se desdoblan a las 17:00 y 20:30 horas. Los domingos son el día de la semana con más alternativas, con una función mañanera a las 12:30 y otras dos por la tarde, a las 16:30 y 20:00 horas.

Quienes busquen hacerse con las entradas más económicas, estos son los precios en el momento de redactar este artículo:

Los días 18, 19, 25 y 26 de febrero y 4 y 5 de marzo disponen de entradas por 54 euros a las 20:30 horas (miércoles y jueves)

disponen de entradas por a las 20:30 horas (miércoles y jueves) Los domingos entre el 8 de febrero y el 1 de marzo, así como los sábados 21 y 28 de febrero se pueden conseguir entradas por 64 euros

Otras sesiones baratas son el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas, desde 59 euros

Estos son los precios de las entradas normales. No obstante, el Circo del Sol ofrece descuentos del 15% para familias (por la compra de mínimo 4 entradas), así como entradas premium y Meet&Great exclusivos.

Todavía hay sesiones con alta disponibilidad este mes de enero, como las del domingo 18 a las 12:30, el jueves 22 a las 20:30 y el viernes 23 a las 21:30 horas.

¿Dónde aparcar y cómo llegar a la carpa del Circo del Sol en Sevilla?

La Gran Carpa del Circo del Sol se instalará en el Charco de la Pava, en Triana. En esta edición, el evento no dispone de aparcamiento gratuito, por lo que desde la organización se recomienda estacionar en el aparcamiento de Torre Sevilla o en el de Plaza de Armas. "Dentro del Charco de la Pava existe una zona donde se permite el aparcamiento, pero no se encuentra regulado. Se trata del espacio abierto que se habilita también durante la Feria de Abril", advierte la organización.

No obstante, está prohibido estacionar en zonas no autorizadas, zonas verdes o aquellos lugares en que se obstaculice la circulación de otros vehículos, lo que puede motivar sanciones y la retirada del vehículo.

También es posible acercarse a la carpa del Circo del Sol en las líneas de Tussam C1 y C2, que conectan el centro de la ciudad con La Cartuja y Triana.

Un homenaje a la curiosidad y la imaginación

Kurios es la 35ª producción del Circo del Sol, un homenaje a la imaginación y la curiosidad ambientado en la segunda mitad del siglo XIX. Esta época histórica está marcada por la eclosión de inventos revolucionarios: la fotografía, el telégrafo, la bombilla eléctrica, el automóvil, el ferrocaril, la anestesia e incluso la Coca-Cola transformaron el día a día de la humanidad para siempre.

El Buscador recibe al visitante en su laboratorio de curiosidades, donde las ideas más locas y los sueños grandiosos esperan ser descubiertos. Cuando el reloj da las 11:11 horas, acróbatas, bailarines, malabaristas y percusionistas se despligean sobre el escenario en una vorágine de magia, saltos, música, color y poesía. Medio centenar de artistas de 21 nacionalidades y una banda de siete músicos en directo son los responsables de dar sentido a todo lo que ocurre en el escenario.