EL TIEMPO
La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Sevilla para el domingo de derbi
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García

Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles

'El camino que lleva a Sevilla' es el lema con el que la ciudad ha dado la bienvenida a la Navidad. Es el mayor encendido de su historia, con 9 millones de luces leds en 304 calles, plazas y avenidas, 10 más que en 2024.

Sevilla enciende sus más de nueve millones de bombillas para la Navidad

Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
1/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
2/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
3/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
4/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
5/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
6/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
7/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
8/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
9/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
10/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
11/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
12/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
13/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
14/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
15/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
16/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
17/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
18/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
19/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
20/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
21/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
22/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
23/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
24/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
25/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
26/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
27/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
28/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
29/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
30/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
31/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
32/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García
Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles
33/33 Sevilla, iluminada por Navidad: un recorrido por sus calles / José Ángel García

También te puede interesar

Lo último

stats