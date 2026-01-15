El Zoco del Parque de María Luisa vuelve este domingo con su primera edición de 2026: Esto es lo que encontrarás

Este domingo, 18 de enero, el Parque de María Luisa volverá a ser el protagonismo del comercio local con una nueva edición de su ya tradicional zoco, en el que más de 50 firmas de todo tipo se darán cita en el recinto para vender sus productos más especiales. Desde moda, complementos, decoración y piezas de artesanía de la mano del talento local, este emblemático enclave de Sevilla volverá a brillar con una de sus citas más populares.

Catalogado como uno de los mercadillos de artesanía más extensos de Sevilla, el Zoco viene cargado en esta ocasión de decenas de expositores en los que habrá todo tipo de productos a precios razonables, muchos de ellos elaborados a mano, por lo que se trata de un plan dominical perfecto si se está en la ciudad.

Qué encontrarás

Durante esta edición del Zoco del Parque de María Luisa se podrán encontrar todo tipo de productos hechos a mano por artesanos locales que llevarán a sus puestos algunos de los siguientes artículos:

Bisutería

Gafas de sol

Mantoncillos

Trajes de gitana

Calzado

Moda de mujer

Accesorios para bebés

Ropa para los más pequeños

Mucho más

Tras la edición especial celebrada en Navidad, esta cita vuelve a abrirse paso entre los planes dominicales más demandados de la ciudad. El horario de este evento es de 11:00 a 15:30 horas a lo largo del domingo, 18 de enero y suele celebrarse el tercer domingo de cada mes.

El objetivo de la iniciativa es apoyar a los expositores en unas fechas tan marcadas ofreciéndoles una gran oportunidad para promocionar sus productos y conseguir un aumento de ventas en un momento clave para Sevilla como es la Feria de Abril.

El Zoco del Parque María Luisa se ha convertido en uno de los eventos más importantes de Sevilla, que reúne en cada edición a miles de personas que pasean por el zoco encontrando cientos de productos únicos y diferentes. El evento, organizado por Cotter Comunicación continúa creciendo edición tras edición y se reafirma como un escaparate estratégico para marcas locales y emergentes, que encuentran aquí una plataforma cercana para dar a conocer sus productos durante una de las temporadas comerciales más relevantes del año.