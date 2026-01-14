Todos los desfiles del primer día de We Love Flamenco 2026, en fotos

We Love Flamenco arranca su XIV edición este 14 de enero de 2026. La pasarela de moda flamenca, que se celebra en el Hotel Alfonso XIII, marca el comienzo de la temporada flamenca. Como en la edición anterior, el encargado de inagurar la Semana de la Moda Flamenca fue José Hidalgo, que llevó a la pasarela una colección en la que la confirma su maestría en el diseño, la confección y la creatividad. La flamenca más de raíz llegó de la mano de la diseñadora Luisa Pérez Riu y los mantones de Foronda de nuevo resultaron hipnóticos. Como broche de oro, las propuestas romeras del desfile de la Hermandad del Rocío de Triana.

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Siluetas clásicas reinterpretadas, que muestran la maestría de Hidalgo para materializar ese diálogo constante entre pasado y presente. La atención a los tejidos sigue siendo uno de los rasgos característicos de las creaciones de José Hidalgo. Batistas de seda, neoprenos, lentejuelas y punto de seda, combinaciones nada al uso que funcionan y se equilibran en los diseños que propone. En cuanto a los colores, transita entre tonos luminosos y cálidos y el negro absoluto.

El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026

El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El estilo de Luisa Pérez se caracteriza por un gusto hacia la flamenca clásica, con el característico sello de unas siluetas fluidas, de talles bajos y a la cadera y volantes en cascada. La diseñadora es fiel a sus trajes ligeros, vaporosos y de caída romántica, como gasas, crepe, georgette y algodones.

El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026

El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Foronda plantea una colección a través de un recorrido que parte de las creaciones más antiguas de la firma. Mantoncillos, mantones y complementos bordados conviven con otro gran clásico, la mantilla. Para esta colección, la firma cuenta con los diseños de Nieves Jimeno Bernal, Pablo Rodríguez y Esther Pinelo. Apuesta fuerte de la firma, la de reivindicar el mantón como complemento perfecto par los looks de invitada más elegantes.

El desfile de la Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco

El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

La solidaridad sigue siendo un motor importante para We Love Flamenco, que nació hace 14 años como una pasarela a beneficio de obras sociales. El cierre de la jornada inaugural ha estado protagonizado por un desfile colectivo con la colaboración de las firmas Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez, Lorena Reyes Atelier, Mónica Méndez, MCV Flamencas, Notelodigo y Rocío Olmedo.