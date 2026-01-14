We Love Flamenco 2026: Flamenca tradicional en el primer día de desfiles

Los amantes de la moda flamenca marcamos en rojo el día en el que arranca We Love Flamenco. La pasarela de moda flamenca da el pistoletazo de salida a al temporada de lunares y volantes y se convierte de nuevo en el escaparate para conocer todas las tendencias para ferias y romerías. Con el diseñador José Hidalgo como encargado de inagurar la Semana de la Moda Flamenca, We Love Flamenco ha vivido su primera jornada este miércoles 14 de enero.

Sobre la pasarela también se han visto las propuestas de la diseñadora Luisa Pérez Riu y las de Foronda, que ha vuelto ha reivindicar el uso del mantón de Manila como complemento perfecto, no sólo para la Feria de Abril, sino para las invitadas más elegantes. El broche de oro lo ha puesto el desfile solidario de la Hermandad del Rocío de Triana, todo un clásico en We Love Flamenco para conocer las propuestas romeras.

Flores y sutileza flamenca en el desfile de José Hidalgo

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El diseñador vuelve a inagurar la pasarela y vueleve a soprender con su colección. Bajo el nombre de Agua, la colección de Hialgo aglutina los elementos que lo definen, diseños en punto de seda, cuellos a la caja, combinaciones de lunares y su clásico binomio blanco y negro. Aunque en esta colección va un paso más allá y, como el mismo afirma, presenta su "versión más flamenca". En esta ocasión , el diseñador se atreve con los grandes estampados de flores y pone a nota festiva con transparencias y elementos en metalizados.

En sus diseños reivindica el mantoncillo de fleco corto y los lunares, que se observan en propuestas muy flamencas en rosa fucsia. Además de sus escotes a la cadera, también apuesta por dejar los hombros al descubierto y por los favorecedores escotes en forma de corazón, todo un acierto en sus diseños. Los talles a la cadera cincelan a su flamenca elegante, con diseños ajustados al talle que parecen etéreos.

Flamenca clasica y de mantoncillo en la colección de Luisa Pérez Riu

El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Coraje, la propuesta de Luisa Pérez Riu es clásica, pero muy actual. Su flamenca tradicional se mueve entre los tonos verdosos, marrones y ocres, pero también juega con los malvas y los más empolvados y el acertado binomio blanco y negro en sus propuestas más de raíz. La diseñadora bebe de las tendencias en prét â porter y propone trajes de flamenca en burdeos y marrón con lunares a contraste.

Los talles son uno de los puntos fuertes de la colección, que se mueven entre las asimetrías, el corte a la cadera y los volantes en cascada. Sus diseños son fluidos y con mucho movimiento en los que destaca la presencia de los mantoncillos con los flecos muy cortos y colocados en pico.

Los hipnóticos mantones de Foronda

El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

La centenaria casa de mantones vueleve a reivindicar las tradiciones sobre la pasarela. Dividida en tres bloques, la colección abraaca los momentos de Feria, los looks de invitada y los estilismos de mantilla. Los trajes de flamenca recuerdan a los diseños setenteros, blancos perforados con tiras bordadas de colores. En ellos se combinan mantoncillos pequeños con grandes mantones que resultan hipnóticos a su paso.

En los estilismos de mantilla, desde la casa apuestan por combinar la clásica mantilla blanca con vestidos midi en tonos pastel. Los loosk de invitada se vuelven más potentes y juegan a combinar colores saturados en mantones convertidos en faldas y blusas holgaditas. Para esta colección, la firma cuenta con los diseños de Nieves Jimeno Bernal, Pablo Rodríguez y Esther Pinelo. Apuesta fuerte de la firma, la de reivindicar el mantón como complemento perfecto par los looks de invitada más elegantes.

Propuestas romeras y solidarias con la Hermandad del Rocío de Triana

El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El broche de oro lo pusieron las propuestas más romeras de la Hermandad del Rocío de Triana, que "es la creadora de los desfiles de We Love Flamenco", como expresó antes del desfile Javi Villa, responsable de la pasarela. "Afortunadamente, la moda flamenca también es solidaria", añadió durante la presentación del desfile. Punto final a los desfiles de la primera jornada, el de la Hermandad del Rocío de Triana contó con los diseños de Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez, Lorena Reyes Atelier, Mónica Méndez, MCV Flamencas, Notelodigo y Rocío Olmedo