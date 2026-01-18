Todas las fotos de los desfiles del cuarto día de desfiles de We Love Flamenco 2026

La cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco deja claro que el color de la temporada es el marrón, en todas su variantes y con matices. También, que las flamencas clásicas se imponen a las más extravagantes y que los estampados de flores están de vuelta y compiten con lunares y lisos. Así lo mostró el ecuador de la pasarela, que acogió las propuestas de Carmen Acedo, AJL Pepe Jiménez, Mónica Méndez, Santana Diseños, Javier García e Ismael Domínguez.

El desfile de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026

El desfile de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

Carmen Acedo celebra 30 años al frente de su firma, convertida en todo un icono gracias a sus flamencas canasteras. En esta colección, que lleva por nombre Mi ADN, la diseñadora hace un recorrido por los trajes de flamenca más icónicos de la firma. No falta el trío de color más flamenco, blanco, negro y rojo, en sus propuestas canasteras, que dan paso a estilismos festivos para el Pescaíto o looks de invitada.

El desfile de AJL Pepe Jiménez en We Love Flamenco 2026

El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

La firma onubense mantiene su sello de identidad en Farah Lebs, una colección que refleja la alegría del traje de flamenca (en un juego de palabras etimológico). En esta colección, la firma dibuja una flamenca de siluetas equilibradas y volúmenes, con faldas con vuelo y gran protagonismo de las mangas. En cada diseño, la muestra demuestra un respeto y conocimientos absolutos sobre el traje de flamenca. Los detalles artesanales elevan la colección

El desfile de Mónica Méndez en We Love Flamenco 2026

El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

Mónica Méndez propone en Tres 60 un recorrido por toda su trayectoria como diseñadora. En su colección, recupera diseños clásicos de anteriores colecciones y los reinventa para adaptarlos a la flamenca más actual. Los tejidos siguen destacando en la firma con propuestas fluidas, ligera u con movimiento.

El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026

El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El diseñador celebra su 20 aniversario con una colección en la que se mantiene fiel a su estilo. Santana hace un recorrido por los distintos contextos flamencos y juega con los tonos tierra en todas sus variables. Su flamenca es cálida, elegante y versátil.

El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026

El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El diseñador llega a We Love Flamenco con Amor, una colección rica en tejidos y en la que destacan las combinaciones y fusiones de tejidos. En sus propuestas, García busca dibujar una flamenca muy femenina y que se mueve entre tonalidades elegantes y fusiones cromáticas.

El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026

El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El diseñador cierra los desfiles del cuarto día con Requiem, una colección en la que busca reflejar el espíritu romántico. Domínguez propone a una flamenca de talles elevados y faldas voluminosas que se combinan con faldas con caída. Los escotes a la caja y las mangas al codo destacan en diseños que se mueven entre los tonos empolvados, negros y estampados en acuarela.

