We Love Flamenco 2026: Colores cálidos para la flamenca en el cuarto día de desfiles

El ecuador de la pasarela We Love Flamenco deja propuestas para todo tipo de flamencas. La flamenca más clásica, con faldas canasteras y en rojo, negro y blanco, convive con la que se gusta en los volúmenes y se inspira en el street style para plantear su gama cromática. Si el marrón ha sido el color que ha marcado las tendencias esta temporada, la pasarlea deja claro que será la tonalidad, y todas su variantes, la que más ser verá en ferias y romerías.

Una flamenca cálida que contrasta con otra más romántica y delicada que hace de los estampados de flores su seña de identidad. Sobre la pasarela, las propuestas de Carmen Acedo, AJL Pepe Jímenez, Mónica Méndez, Santana Diseños, Javier García e Ismael Domínguez lo dejaron claro.

Las flamencas canasteras de Carmen Acedo

El desfile de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

A estas alturas, Carmen Acedo no necesita presentación ni colección con la que reafirmarse. Aún así, la diseñadora trianera vuelve a demostrar en Mi ADN que es la maestra de los trajes canasteros, sus grandes clásicos. A través de una colección en la que reinventa sus diseños más clásicos, Carmen Acedo celebra su 30 aniversario al frente de la firma. Como incoporaciones, destacan las tiras bordadas en faldas, talles y mangas y algunos tejidos bordados o de fantasía.

Mención especial a las propuestas para la noche del Pescaíto, con conjuntos dos piezas, lunares, flecos y bordados. Los mantoncillos superpuestos sobre los hombros o cruzados en el escote, sello de la casa, acompañan a diseños que van de los marrones y ocres a los salmones y azules, pasando por el verde agua o el beige. No falta en Carmen Acedo el trío de color flamenco, rojo, negro y blanco, en solitario y combinados entre sí.

Todas las fotos del desfile de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026

Una oda al traje de flamenca AJL Pepe Jiménez

El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

Una oda al traje de flamenca, eso es la colección que la firma onubense propone en la pasarela. Cuidada al detalle, Farah Lebs es una colección que hace gala de un respeto profundo al traje de flamenca y un gusto especial por el trabajo artesanal. A través de los detalles, como vainicas hechas a mano en las mangas, jaretas también confeccionadas a mano, bordados de cortadillo y bordados richelieu, muy carcaterísticos de la zona del Andévalo.

El color se adueña de la primera parte de la colección, con tonos saturados en propuestas de talle elevado. Esta intensidad da paso a negros y beiges en propuestas muy vaporosas que dan paso a los marrones y estampados. Los diseños empolvados, en salmón y rosa, precedidos de grises, son la joya de la corona de esta colección. Los pendientes son de la firma Mar Atelier y lady Canalla.

Todas las fotos del desfile de AJL Pepe Jiménez en We Love Flamenco 2026

Las flamencas elegantes de Mónica Méndez

El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

Mónica Méndez deja su personal impronta sobre la pasarela con una colección en la que repasa sus diseños y detalles más icónicos. No falta el punto de seda en propuestas monocromáticas y muy vitamínicas, con sus talles asiétricos, sus detalles en escotes y hombros y sus pequeños volantes en faldas con mucha caída.

La flamenca de Mónica Méndez es estilosa, pero se gusta en los detalles maximalistas o precisamente por eso, hace de la sencillez con pinceladas más marcadas su seña de identidad. Los lunares no faltan en Tres 60, nombre de la colección con la que la diseñadora reafirma su esencia. Destaca la combinación de negros y beiges en propuestas blancas y los burdeos sobre grises muy oscuros.

Todas las fotos del desfile de Mónica Méndez en We Love Flamenco 2026

Marrón que explota en color en Santana Diseños

El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El diseñador celebra su veinte aniversario con una colección en la que los volúmes están muy presentes. Sobre todo, en las las enaguas de las faldas. Abre la colección con una propuesta de looks de inspiración en animal print en tonos marrones y cálidos. Sus looks de inspiración con bombachos y chaquetillas dan paso a propuestas flamencas con grandes volúmenes en faldas en naranas apagados y marrones intensos y con bordadoss de flores en la zona del busto y la cintura. Destacan los detalles en encanjes en volantes de capa desde los hombros y los escotes, también en mangas y como volantes.

Santana también propone una romera que combina estampados de cuadros con flores y lunares. Los grandes estampados de claveles sobre fondo blanco y el mix de colores vitamínicos sobre fondo blanco aportan vitalidad a una colección que bebe de las tendencias cromáticas del momento. Los negros con lentejuelas ponen el punto final en propuestas voluminosas y de invitada.

Todas las fotos del desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026

Todo al rojo en Javier García

El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

Amor, los credenciales con los que el diseñador pisa por primera vez la pasarela de We Loave Flamenco, se mueve entre los marrones. Tonalidad que destaca en la pasarela y se suma a las tendencias flamencas de esta temporada y que da paso también a azules, verdes y rojos. En lisos y con volumen dibujan a una flamenca femenina y sensual; en estampados de flores, sutiles y sofisticados, a una flamenca elegante.

En propuestas de inspiración rescata los cuellos marineros y las lentajuelas. Las superposiciones y los elementos en 3D se alternan en diseños con volantes que nacen desde el hombro y dan estructura a la flamenca. García se reafirma en el volumen con una propuesta dos piezas en rojo, compuesta de una falda con volantes globo y una chaqueta torea.

Todas las fotos del desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026

Las flamencas románticas de Ismael Domínguez

El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El diseñador cierra la jornada con una colección sutil y delicada que se mueve entre las tonalidades pastel. Diseños en malva y verde agua combinados con salmón contrastan con la elegante combinación de azul marino y salmón. La flamenca que propone es delicada y huye de los lunares, pero se gusta en los estampados de flores sutiles.

Los encajes tienen especial protagonismo en esta colección, tanto en mangas como en volantes o el propio cuerpo. La flamenca romántica de Ismael Domínguez sigue esa línea delicada cuando traslada la gama cromática a los negros, con looks de invitada coquetos y sobrios.

Todas las fotos del desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026