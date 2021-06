Estos son los pantalones cortos de Parfois que las chicas calurosas han fichado para sus looks de oficina este verano

Las chicas calurosas tienen un problema a la hora de pensar sus looks para ir a la oficina. Han fichado el conjunto de margaritas más fresquito del verano, pero saben que no podrá formar parte de sus outfits de oficina porque no es del todo formal. A pesar de que quede ideal con el bolso de rafia más trendy del verano, no cumple los requisitos para un look de oficina. Pero no todos los looks de oficina deben reducirse a sota, caballo y rey, Parfois tiene los pantalones cortos que las chicas calurosas han fichado para sus looks de oficina este verano y son tan ideales que los queremos comprar en todos los colores.

Después de sorprendernos con su colección de gafas de sol graduadas, Parfois viene a traernos la solución de los looks de oficina de las chicas más calurosas este verano. Se trata de unos pantalones de punto, disponibles en cinco colores, que se antojan perfectos para los estilismos más fresquitos con los que ir a la oficina este verano. Con el tiro súper alto y bastante sueltecitos, los pantalones cortos de Parfois tienen todo lo que un look de oficina necesita.

A pesar de tratarse de un diseño en una versión cortita, es una prenda muy apta para los looks de oficina porque son bastante formales. Con cuatro botones en el frontal que le confieren un aire súper chic, los pantalones cortos de Parfois son ideales para combinarlos con una blusa blanca para ir a la oficina o con un top en el mismo tejido y de la misma colección y una blazer. Esa idea nos parece ideal para los looks de oficina y sabemos que será un flechazo al corazón para las chicas más calurosas.

Disponibles en cinco colores (malva, rosa, rojo, blanco y negro), los pantalones cortos de Parfois son, además, súper versátiles, ya que también podrás apostar por ellos para cualquier otro estilismo de este verano. Las alpargatas de esparto serán las mejores aliadas de esta prenda con la que las chicas calurosas tendrán un looks de oficina de diez este verano. Nosotras hemos fichado el pantalón corto de punto en color rosa fucsia para que sea nuestro uniforme de oficina este verano.

Así son los pantalones de punto de Parfois

¿Qué diferencia hay entre estos pantalones cortos y los demás y por qué estos son aptos para los looks de oficina? El cinturón en el mismo tejido, el frunce de la cinturilla y los botones en madera son lo que llenan de estilo a estos pantalones cortos de Parfois y los hacen perfectos para un look de oficina para las chicas más calurosas.

Hemos dicho que nuestro preferido es el pantalón corto en color fucsia, el color más de moda este verano, pero en la versión blanca también se antojan perfectos para presumir de moreno el lunes cuando vayamos a la oficina después de haber pasado el fin de semana en la playa.

Además de ser una prenda que nos encanta porque es cortita, al estar confeccionada en punto, resulta todavía más cómoda para ir a trabajar y convertirse en el uniforme de oficina de las chicas más calurosas este verano.

Disponibles en cinco colores (rojo, rosa fucsia, negro, malva y blanco), los pantalones de punto de Parfois tienen un precio de 29,99 euros y en tallas que van de las S a la L.