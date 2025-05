Rocío Osorno, embajadora de la moda flamenca en el Festival de Cannes con un espectacular vestido de lunares y volantes.

Rocío Osorno es imparable. Además de ser una de las influencers españolas con mayor proyección, contar con su propia firma y ser musa y referente para muchas mujeres, ha demostrado que con esfuerzo y constancia los sueños se cumplen. ¿El último? La influencer ha sido una de las invitadas la alfombra roja de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes. Llevaba semanas dando pistas sobre cómo sería su look y había dejado claro que el diseño sería de su propia firma, aunque no ha desvelado detalles del mismo hasta el último momento. Como en otras ocasiones, la inspiración andaluza vuelve a estar muy presente en el estilismo escogido por la diseñadora, en el que no faltan los lunares y los volantes.

Elegante, sencillo y dentro de los cánones establecidos por la propia organización en cuanto al dress code de la alfombra roja (ni volúmenes excesivos ni desnudez), Rocío Osorno cumplía, además, con una de las premisas de estilo de la propia diseñadora. A raíz de los Premios Goya, Rocío Osorno dejaba claro en su perfil de Instagram cuáles serían las claves de estilo dee las invitadas en función a su relevancia en relación con el evento. "Los diseños más llamativos deben ser para las actrices premiadas, que son las que están ahí por su trabajo", reconocía en redes sociales. Su estilismo para el Festival de Cine de Cannes, con el que se convierte una vez más en embajadora de la moda flamenca, no puede ser más acertado.

Rocío Osorno en el Festival de Cannes. / @rocioosorno

Rocío Osorno, embajadora de la moda flamenca

No sólo la Feria de Abril se convierte en el escenario perfecto en el que Rocío Osorno hace gala de su amor por la moda flamenca. La influencer no puede negar sus raíces (y sus preferencias) y no duda en añadir detalles de inspiración flamenca a sus estilismos. Tanto en los que ella luce en determinados eventos, como en los que plantea para su propia firma. E Rocío Osonor no faltan los volantes, que suelen estar presentes, en su mayoría, en la zona de las mangas. Pero tampoco e deja atrás alos clásicos flecos, los lunres o el trío de color más flamenca: negro, blanco y rojo.

Consiciente quizás del impacto que sus estilismos generan en el público, la influencer no pierde la ocasión de hacer un guiño a la moda flamenca y convertirse así en la emabajadora del traje regional más a la vanguardia.

Rocío Osorno en el Festival de Cannes. / @rocioosorno

Así es el look de Rocío Osorno en el Festival de Cannes

Hacía semanas que la influencer compartía con sus seguidores la experiencia que estaba a punto de vivir: acudir por primera vez al Festival de Cine de Cannes. Estaba entusiasmada y así se lo mostraba a sus seguidores, a los que ha hecho partícipes desde el minuto uno de la creación de su look para tan especial ocasión. Durante las semanas previas, Rocío Osorno preguntaba a su legión de fans cómo creían que sería su vestido y compartía las novedades en cuanto a la inspiración o el tejido escogido. Después de mucha expectación y tras confirmar que, como en anteriores ocasiones, luciría un diseño de creación propia, el secreto era desvelado.

Rocío Osorno en el Festival de Cannes. / @rocioosorno

Rocío Osorno acudía al Festival de Cannes con un diseño de creación propia inspirado en la moda flamenca, de la que la influencer es fiel defensora y amante incondicional. Para la ocasión, la sevillana se decantaba por un diseño biclor en negro y rosa maquillija, fiferenciando la parte superior de la falda a travñes d elas tonalidades. Mientras que la parte superior la conformaba un cuerpo de color negro en palabra de honor, la parte de la falda reflejaba la esencia de lo que es un traje de flamenca. Ajustado al talle y cuajado de volantes, el diseño se caracterizaba por ser una pieza de color rosa, con una línea central en negro que estilizaba su figura, replegta de lunares. Con un peinado con raya lateral y unas ondas bastante sueltas, la influencer combinaba su look con joyas de Sardinero y un maquillaje sencillo.