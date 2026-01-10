Detenido en Dos Hermanas un hombre que partió varios dientes a su novia con la culata de una pistola

La Policía Nacional detuvo este viernes en Dos Hermanas a un hombre que llevaba días siendo buscado por una brutal agresión machista. El primer día del año, el sospechoso atacó a su novia, a la que golpeó con la culata de una pistola en la boca. Como consecuencia del golpe, la mujer perdió varias piezas dentales y sufrió lesiones graves. La agresión ocurrió en la barriada de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla capital.

El presunto agresor se dio a la fuga. La víctima tuvo que ser atendida en el hospital. Al regresar a su casa, la Policía estableció un dispositivo de protección al considerarla como una víctima de la violencia machista de riesgo extremo. Por protocolo, las mujeres que cuentan con este nivel de protección cuentan con vigilancia las 24 horas del día, con un patrullero colocado en punto fijo en la puerta de su casa, dado el peligro de que el agresor pueda volver para matarla.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), que se encarga de todas las agresiones machistas, se hizo cargo de la investigación del caso. Los agentes de este grupo localizaron al sospechoso en Dos Hermanas, localidad de la que es originario. Se ocultaba en la casa de un familiar, en la calle Zorzaleña, muy cerca de la barriada de Ibarburu y de la zona conocida como Cerro Blanco, una de las más deprimidas de esta ciudad. El presunto agresor es del barrio de Los Montecillos y está identificado como Rafael C. D.

Durante la mañana de ayer se estableció un fuerte dispositivo en Dos Hermanas, con el helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona en la que se buscaba al agresor y decenas de agentes desplegados. Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a las dependencias policiales, desde donde pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Esta es la primera agresión machista grave ocurrida en la provincia de Sevilla en lo que va de año. 2025 acabó con tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas en la provincia de Sevilla. La primera de ellas fue asesinada el 8 de septiembre en Valdezorras, la segunda el 28 del mismo mes en la calle Tigris, en Sevilla Este, y la tercera el 6 de diciembre en El Viso del Alcor. Ninguna de ellas había denunciado previamente a sus verdugos.