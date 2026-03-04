Una corona discreta

El Fiscal

Una tertulia entre Pablo Noguera y Rafael Belmonte es una oportunidad para conmemorar una operación de éxito

Los pucheros de Dios

Fernando Pérez, ¿pregonero en Sevilla?

Rafael Belmonte, Isaías Pérez (hermano mayor) y Pablo Noguera.
Rafael Belmonte, Isaías Pérez (hermano mayor) y Pablo Noguera. / M. G.
04 de marzo 2026 - 04:00

La Hermandad de la Corona ha encontrado su sitio sin ruidos, ni polémicas. En 25 años parece que lleva un siglo en la ciudad. La charla de Rafael Belmonte, uno de aquellos jóvenes impulsores, con el hermano Pablo, secretario del cardenal que avaló la fundación, resultó una delicia y permitió a los más jóvenes conocer cómo se integra una cofradía joven en el centro de Sevilla y en las vísperas de la Semana Santa con toda naturalidad. Se conjugaron varios factores: unos curas que vieron clara la operación, como Gutiérrez Mora, y un arzobispo que valoró el empuje de aquellos cofrades que ya traían la formación de casa y la escuela de otras hermandades. Tuvieron estilo y apoyos. Nadie discute a la Corona, pese a que, sobre el papel, podía haber generado dudas. El impulso de don Carlos Amigo fue un éxito que conviene conmemorar con una tertulia como la que el lunes mantuvieron Pablo Noguera y Rafael Belmonte.

