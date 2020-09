"Los colegios son más seguros que los parques y otros lugares de ocio"

Marta Escrivá nos recibe en la sede de la Delegación de Políticas Sociales que comparte con Salud. Allí se encuentra con la responsable de este ramo en la provincia de Sevilla, Regina Serrano. Ambas mantienen una corta conversación en el pasillo. Se ponen al día de los nuevos contagios, especialmente los que se originan en las guarderías. Aseguran que en el Polígono Sur no hay motivos para aplazar el inicio del curso. Escrivá pide, no sólo a los ciudadanos sino también a los responsables políticos de otras áreas, que no creen alarmismo ni contribuyan a difundir bulos.

–¿Alguna vez se imaginó un inicio de curso escolar como éste?

–A nadie de mi generación se le pasó por la cabeza vivir una crisis sanitaria tan grave, lo que afecta a la vuelta a clase de forma muy significativa. Pero todos estamos preparados para superarlo.

–Si algo ha demostrado el estado de alarma es que la presencialidad resulta esencial en la educación...

–La presencialidad es clave, especialmente en edades tempranas. Por eso se ha permitido cierta flexibilidad en los últimos cursos de la ESO, el Bachillerato y la FP. La presencialidad, además, es importante si se atiende a la tipología de los niños, ya que resulta fundamental para evitar la desigualdad en menores con necesidades educativas especiales y procedentes de colectivos vulnerables.

–¿Los colegios están ahora mejor preparados para otro confinamiento?

–Lo están por dos motivos. Porque tienen mucho más recursos materiales. Bastantes de ellos se entregaron antes del verano y en este mes se repartirán 30.000 equipos informáticos. El mínimo por centro corresponde al número de docentes. Y luego se aportará un extra en función de los alumnos que sufran la brecha digital. La segunda razón es que desde que comenzó la pandemia la Consejería de Educación ha impulsado la formación digital continua del profesorado. El nivel de respuesta de estos profesionales ha sido muy elevado, lo que demuestra la gran vocación que tienen nuestros docentes por la enseñanza.

–Acusan a la Junta de dejarlo todo a la voluntad de los centros educativos...

–Para la Consejería de Educación es muy importante la autonomía de los centros. Hemos mantenido el contacto en todo momento con las autoridades sanitarias, ya que hay que adaptarse continuamente a las nuevas circunstancias, de ahí las instrucciones enviadas recientemente. Ya nos hubiera gustado tenerlas preparadas con meses de antelación, pero no hubieran servido ahora, se habrían quedado desfasadas.

–Recuérdeme las cifras. ¿Cuántos docentes extras vienen para la provincia de Sevilla?

–Estamos alrededor de los 1.300, a los que hay que añadir el personal de limpieza, que ya suponen más de 400. Aún no se han cerrado las matriculaciones en Secundaria, que podrían aumentar estas cifras, pero no creo que vaya a haber mucha variación.

–¿Tienen ya todos los centros el protocolo de actuación?

–Los centros educativos tienen hasta el inicio de curso para elaborar el protocolo e informar a las familias. Sólo unos pocos institutos, que no empiezan hasta el 15, aún no lo han acabado. El 15 de noviembre deben tener subidos los protocolos a la plataforma Séneca, aunque la mayoría ya ha informado a su inspector. Ahí detallarán si han hecho aulas o grupos burbuja, que pueden reunir a dos clases que compartan el recreo. Eso depende de la tipología de cada colegio.

–¿Cuántos ayuntamientos han puesto a su disposición edificios?

–De forma oficial, sólo cuatro: Benacazón, Palomares del Río, La Algaba y Gerena. Además, se hacen responsables del plan de limpieza en las instalaciones.

–¿Sabe algo de las 200 salas de las que habló Espadas?

–Más de una semana después de que lo anunciara no conocemos los edificios a los que se refiere. Estamos esperando esa información, que no ha llegado ni a los directores de los centros beneficiarios de las salas. Esperemos que nos pasen estos datos cuanto antes.

–¿Algunas AMPA se han convertido en un instrumento al servicio de ciertos intereses políticos?

–Como entidades de participación activa ciudadana, están en pleno derecho de transmitir sus inquietudes. Nos han exigido un escenario ideal para la vuelta al cole, del que hemos intentado lograr el máximo con una inversión de 600 millones de euros. Entiendo que les gustaría que hubiera más docentes y una mayor bajada de la ratio, pero podemos afirmar que tras las medidas establecidas nuestros colegios son lugares seguros, mucho más que los parques y otros entornos de ocio.

–¿Los grupos de Whatsapp de los padres son un arma peligrosa?

–Como muchos grupos de Whatsapp, la información que se transmite en ellos muchas veces no es verídica ni está contrastada. Animo a las familias a acudir a las fuentes oficiales, como los equipos directivos, los inspectores y la web de la Consejería de Educación.

–¿Servirá esta crisis para restituir, de una vez, la autoridad docente que nunca debió perderse?

–En un momento de crisis como el actual, las personas con responsabilidad sanitaria o educativa deben ser más respetadas que nunca. Yo nunca me atrevería a cuestionar a un médico. Pues lo mismo debe ocurrir con un profesor.